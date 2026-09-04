我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第十久 加州急診要花3個半小時

美國遇到熊怎麼辦？有時裝死有時要反擊

台選舉類「改名戰」候選人名字16字 選務人員唱票舌頭打結

記者魯永明／嘉義即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嘉市拚連任現任市議員顏翎熹，首次參選改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」16...
嘉市拚連任現任市議員顏翎熹，首次參選改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」16字姓名參選。(取材自顏翎熹臉書)

台灣年底九合一選舉登記截止，各地參選人使出渾身解數搶攻選票，桃園市議員選戰出現另類「改名戰」。網紅寵物美容師Angela寶七投入選戰，將姓名改成16個字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」，名字接劍指同樣有意參選市議員的佀廣洋，因為姓名特殊又具話題性，迅速成為選舉焦點。

桃園市選委會面對這類「超長姓名」參選人，過去缺乏實際處理經驗，特別打電話向嘉義市選委會請益。原因就在於，嘉義市早已有多次處理「超長姓名」參選人的經驗，從選票印製、選舉公報，到開票唱票，都曾經實際面對。

嘉市選委會人員說，市長參選人黃宏成改名「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」超長姓名15個字，之前參選市長及立委，光是選票及選舉公報的排版、印製，就讓選務人員傷透腦筋。不過經過調整，最後仍順利完成。

而拚連任現任市議員顏翎熹，首次參選也是網紅名人「小商人」利用熱門時事議題策劃布局，顏翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」16字姓名參選，當時同樣考驗選務作業。選務人員笑說，真正讓人「舌頭打結」的，其實不是印選票，而是開票當天。

因為開票時，每張選票得票數都必須依規定唱名，遇到十幾個字姓名，工作人員得一字一句完整念出，從黃宏成15字姓名，到顏翎熹當時16字姓名，唱票人員常常念到差點「打結」，也因此成為嘉義選務人員難忘的趣事。

依姓名條例規定，民眾一生可以依法申請改名3次，姓名本身並沒有法定字數上限，因此只要符合相關規定，出現十幾個字的姓名，在法律上並非不可能。對選務機關而言，反而是後續選票、選舉公報以及開票唱票等實務作業，必須想辦法因應。

這次桃園市議員選戰，再度出現「16字姓名」話題。Angela寶七以16字新姓名參選，讓選舉話題瞬間升溫。嘉市選委會把處理超長姓名經驗「傳授」桃園選委會，從選票版面如何安排，到選舉公報如何呈現，再到開票時如何唱名，提前提醒桃園選務人員。一場地方選戰，從政見、造勢一路打到「姓名戰」，16字姓名不僅成為候選人選舉標誌，也讓選務人員提前面對另類挑戰。到了開票之夜，究竟哪位唱票人員能夠一口氣把超長姓名完整念完，也恐怕會成為另一個選舉話題。

嘉義市長參選人黃宏成改名「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」超長姓名15個字，之前...
嘉義市長參選人黃宏成改名「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」超長姓名15個字，之前參選市長及立委，光是選票及選舉公報的排版、印製，就讓選務人員傷透腦筋。(圖／黃宏成提供)

桃園市議員選戰，網紅寵物美容師Angela寶七投入選戰，將姓名改成16個字「王妃...
桃園市議員選戰，網紅寵物美容師Angela寶七投入選戰，將姓名改成16個字「王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋」。聯合報資料照

精華 FAQ

  • 因為網紅寵物美容師Angela寶七參選桃園市議員時，把名字改成16個字的超長姓名，且名稱直接指向同樣參選意願明確的對手，讓選舉話題瞬間升溫。

  • 嘉義市過去已多次處理超長姓名參選人，從選票印製、選舉公報排版到開票唱票都有實務經驗，因此桃園市選委會特地致電請益，借鏡作法。

  • 最大影響在選票與公報的版面安排，以及開票時唱名的流暢度。姓名太長時，工作人員要完整念出每個字，容易唱到舌頭打結，成為選務上的特殊挑戰。

上一則

台藥局老闆對女大生下藥 前工讀生曝1事嚇到離職：細思極恐

下一則

如果人生重來？新北市長侯友宜：不當警察 想當棒球員

延伸閱讀

公投修法一票多案 中選會主委游盈隆：好意變餿主意

公投修法一票多案 中選會主委游盈隆：好意變餿主意
陸配李貞秀能否選竹北市長？ 選委會揭關鍵

陸配李貞秀能否選竹北市長？ 選委會揭關鍵
九合一倒數99天／首投族60萬 中選會專案小組迎戰AI影片

九合一倒數99天／首投族60萬 中選會專案小組迎戰AI影片
普選倒數 洛縣徵中英雙語選務員

普選倒數 洛縣徵中英雙語選務員

熱門新聞

蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。 （本報系資料照片）

蔣家第五代出才女 蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

2026-09-03 00:00
台北市長蔣萬安上午參加國民黨「台北隊集合」市長及市議員參選人聯合登記造勢。記者楊正海／攝影

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

2026-09-03 15:45
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。(本報系資料照)

蔣萬安兒留美不拿補助…名額無法順延 教育局曝原因

2026-09-02 13:29
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
蔣家第五代蔣得聆2023年在公開場合演奏小提琴情形。聯合報系資料照

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

2026-09-04 18:37

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」