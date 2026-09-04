台政院翻修國民運動法 未來不再新設國小體育班

行政院會3日通過「國民體育法」修正草案，未來國小體育班將不再增設新班。示意圖。(圖／高雄教育局提供)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 行政院修法後，國小體育班未來不再增設新班。

行政院修法後，國小體育班未來不再增設新班。 重點二： 現有體育班將轉型社團化、社區化並由教育部接辦。

現有體育班將轉型社團化、社區化並由教育部接辦。 重點三：修法強化狼師退場機制並建立可查詢的資格系統。

國民體育法迎來大幅翻修，行政院長卓榮泰 昨指出，為保障國小學生運動員正常學習，國小體育班未來不再增設新班；針對不適任運動教練、裁判或運動專業人員，將不予檢定、授證或註銷合格證書，要建立查詢系統；是否全面清查狼教練，運動部長李洋 說，將更新並確認資料庫。

行政院會昨天通過「國民體育法」修正草案，包括未來國小體育班將不再增設新班，現有體育班則依體育班轉型政策，循序漸進朝「社團化與社區化」發展。運動部表示，體育班相關業務自明年1月一起由教育部 接辦，接續運動部將與教育部密切合作。教育部表示，轉型過程會特別關注現有體育班學生的受教權、運動訓練及升學銜接，以及現有運動教練相關權益等。

運動部更新至2024年資料顯示，參與調查的國小共有341個體育班，人數共6417人；各縣市國小開設主管教育行政機關核定的體育班共168校，占整體學校數約6.3%。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮雖對國小體育班逐步轉型退場表示支持，但認為國小運動「社團化」並不代表「去專業化」，也同時呼籲主管機關盡速頒布配套，保障現職依教育人員聘任教練工作權。

他表示，若主管機關如未能盡速規畫出明確的社團與社區化行政運作架構、經費補助機制與運營指引，恐導致學校無所適從，甚至不敢辦理社團。同時也須建立「轉型過渡期輔導機制」，優先協調專任教練轉任至有急迫需求之國、高中任教，或輔導並媒合教練參與國小社團、社區運動俱樂部之指導，並確立合理的鐘點費與保障機制。

長春國小體操教練郭允馨說，儘管立意良善，但政策轉彎卻讓基層教練有努力遭否定的感覺，應盡速提配套。尤其競技體操起步門檻以及對於訓練環境要求相較其他運動更高，要透過社團形式推廣甚至是培育人才銜接國、高中端難度相當大，可能大幅影響台灣體操發展。

此外，對於各界關注的狼師退場機制，修法將性侵害、嚴重霸凌、體罰或授意選手使用禁藥等行為列為消極資格，並提升至法律位階，未來學校、家長及企業均能透過查詢系統上網查核，將不適任人員阻絕在運動場域外。

李洋說，運動部將與衛福部和法務部進行資料庫更新、確認，若有突發個案將請相關協會調查與審核，遮蔽涉案人員資料，確認違法後會立即退場。