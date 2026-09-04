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離婚率高、少子化…台單親家庭首破百萬 「兩人世界」213萬戶新高

記者游智文／台北4日電
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主計總處最新公布家庭組織型態戶數統計，僅夫妻二人同居的「夫婦家庭」，十年增加53...
主計總處最新公布家庭組織型態戶數統計，僅夫妻二人同居的「夫婦家庭」，十年增加53.3萬戶，共達213.8萬戶，創下歷史新高。(記者游智文／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣家庭結構持續迷你化，單人、夫婦與單親家庭增加，核心家庭與三代同堂式微，也帶動小宅與機能型住宅需求升溫。

根據台灣主計總處最新公布家庭組織型態戶數統計，2025年總戶數達976萬戶，比10年前大增130萬戶。各家庭組織型態中，夫婦與未婚子女所組成的家庭為主流，共有295萬戶，不過近十年戶數縮減約9萬戶，占比亦逐年下滑至30%。

反觀迷你家庭型態皆有增加趨勢，單一人口居住的「單人家庭」戶數增加最多，十年來大增66.9萬戶，增幅65%居冠。

其次為僅有夫妻二人同居的「夫婦家庭」，10年增加了53萬戶，共達213萬戶，創下歷史新高。另外，「單親家庭」首度突破百萬戶，亦有約2成增幅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著現代人婚育觀念改變、年輕人多追求自由獨立，不婚晚婚、已婚不生、離婚率高、少子化趨勢，都讓單身族、頂客族甚至單親族群越來越多。

過去已組成核心家庭的夫妻，隨著子女成年或成家後離家，家庭人口也從親子家庭，轉向僅剩夫妻二人的空巢家庭，家庭成員規模也隨之縮減。

相對來說，傳統由多名家庭成員共同生活的核心家庭、三代家庭則逐漸走向式微。

另外，囤房稅2.0於2025年首度開徵，多屋家庭為符合自住優稅設籍規定，可能出現夫妻與未成年子女或家庭成員分戶設籍的情況，使家戶人口拆分，影響家庭型態產生變化。

另外觀察，夫婦家庭占比21%，已逐漸追上主流的核心家庭，兩者差距已縮減至不到1成，面臨單身族、頂客族、空巢族等小家庭規模持續擴大，對住宅的需求也相應改變。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，過去核心家庭、三代家庭因成員多，購屋需考量子女房、家庭活動空間、學區地段等條件，因此以三房以上家庭型、大坪宅產品為主要需求。

然而隨著家庭規模縮小，除了小宅化，購屋條件也更聚焦於單身、夫妻個人化的居住機能與生活品質。

李家妮表示，以頂客族、中高齡空巢族來說，住宅就從「家庭成長型」轉換為「兩人世界型」，除了對坪數需求的改變，更重視交通、生活機能及帶電梯等條件，甚至尋求具休閒、養生機能的退休度假宅。

家庭型態迷你化雖帶動小宅崛起，不過仍有部分客群偏好彈性運用空間，可將多餘房間轉作書房、娛樂室或更衣室等多元用途，以滿足夫妻各自生活需求，因此諸如小三房、三房產品仍有其市場性。

近十年台灣家庭組織型態變化。(資料來源／台灣房屋)
近十年台灣家庭組織型態變化。(資料來源／台灣房屋)

精華 FAQ

  • 根據主計總處統計，2025年總戶數達976萬戶，較10年前增加130萬戶，顯示家戶規模與組成正在明顯改變。

  • 單人家庭10年增加66.9萬戶最多，夫婦家庭增加53萬戶，單親家庭也首破百萬戶，反映不婚、晚婚、少子化與離婚率高，使小家庭成為主流。

  • 隨著家庭人口縮小，購屋需求從三房以上與大坪宅，轉向小宅、電梯、交通與生活機能佳的產品；但小三房與三房仍因空間彈性而保有市場。

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