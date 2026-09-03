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「核電是趨勢」核三重啟將核定 台電明年燃煤預算仍暴增百億

台灣新聞組／台北3日電
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核三廠。(本報資料照片)
核三廠。(本報資料照片)

隨著AI與半導體產業發展迅速，穩定供電成為產業界關注焦點。SEMICON Taiwan 2026國際半導體展昨舉行開幕典禮，SEMI全球總裁暨執行長馬諾查表示，他前天與賴清德總統會面，賴總統表示，台灣將致力確保至少至2035年電力供應不受限制，並持續開發多元能源來源。核安會2日透露，台電3月提交的「核三廠再運轉計畫」實質審查已進入最後行政程序，近期即將正式核定。專家評估，可望在2028年6月以前重啟。

賴政府今年宣布重啟核能電廠，政策已是進行式。台電明年度預算書，引述國際能源總署（IEA）的「2026年電力市場報告」，強調核能是未來趨勢，也表明配合「核子反應器設施管制法」修正，評估核2、3廠具備換發運轉執照可行性。

根據台電預算書，台電還在明年度預算中新增「核能電廠自我安全檢查作業的耐震安全評估作業經費」900萬元(台幣，下同，約28.3萬美元)，並編列「核能電廠機率式地震風險評估同儕審查意見技術支援及地震易損性評估支援經費」1432萬元。

根據台電預算書，明年燃煤材料經費比今年暴增近100億元，圖為興達電廠。（本報資料...
根據台電預算書，明年燃煤材料經費比今年暴增近100億元，圖為興達電廠。（本報資料照片）

核三廠如果能重啟，能貢獻全台5％的發電量，並直接取代較貴的燃煤發電，有助電價穩定。核安會副組長何恭旻說，審查進入尾聲，將於近期核定。

核三何時可重啟？電力界人士分析，台電3月交出再運轉計畫書，預計「再運轉計畫執行成果報告」會在明年下半年提出，屆時核安會審查時間一定比計畫書更久，鐵定超過半年，時間點最快落在2028年。

賴政府雖然已著手檢討核電廠是否重啟，然而明年依舊是「火力全開」，根據台電預算書顯示，明年火力發電仍然是主力，其中燃煤材料編列989億元比今年893億暴增近100億元；而台電承諾中火以氣換煤，明年天然氣材料費編列2,666億，反而比今年還少。

根據台電送至立法院的明年度預算書，台電燃煤發電材料預算不斷創新高，去年為798億、今年為893億元，明年則是989億元，明年比今年足足多96億元。但台電預算書也指出，明年燃煤發動用量預估為2,086萬公噸、每公噸用煤成本4743元；但今年燃煤發動用量為2,165萬公噸、每公噸用煤成本為4127元，等於台電燃煤發電量確有微幅下降，但發電成本升高。

台電也解釋，2027年預算用煤量已較115年預算2,165萬噸減少近80萬噸，但因國際平均煤價上漲，因而調升整體編列金額。

精華 FAQ

  • 核安會表示，台電3月提交的核三廠再運轉計畫已完成實質審查，現在進入最後行政程序，近期就會正式核定，外界評估最快可在2028年6月前重啟。

  • 賴政府已把核電重啟納入政策，並表示要確保台灣至少到2035年供電不受限制，同時持續開發多元能源來源，台電也在評估核2、3廠換照可行性。

  • 雖然核三若重啟可部分取代較貴的燃煤發電，但台電明年燃煤材料預算仍達989億元，主因是國際煤價上漲，即使用煤量略減，整體支出仍上升。

賴清德

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