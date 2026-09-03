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打針缺失？板橋診所爆C肝群聚釀11人感染 召回1118人檢驗

台灣新聞組／綜合3日電
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新北市板橋區「安泰淞鶴診所」未落實安全注射及感染管制措施，已有11名C肝群聚案例...
新北市板橋區「安泰淞鶴診所」未落實安全注射及感染管制措施，已有11名C肝群聚案例。新北市政府前天勒令診所即日起停業，直到複查合格為止。（記者曾原信／攝影）

台灣出現急性病毒性Ｃ型肝炎群聚事件，11名急性Ｃ肝病例曾於新北市板橋「安泰淞鶴診所」接受注射針劑，比對病毒核酸序列高度相似，研判存在共同感染源；疾管署會同新北市衛生局查出該診所涉及9大缺失，諸多環節未落實安全注射及感染管制措施，目前擴大召回1118人抽血檢驗，疾管署預估陽性率約5~10%。

新北市衛生局8月27日依傳染病防治法，暫停該診所注射相關業務並裁罰30萬元台幣，前天再勒令診所停止所有業務。新北地檢署不排除朝過失傷害罪嫌偵辦，該診所昨天大門深鎖，僅在一樓外牆張貼暫停業務公告。

新北衛生局轉述，安泰淞鶴診所負責人孫浩陽表示，雖然診所作業有些「小缺失」，但不至於是感染主因，絕未在不同病人身上施打同一個針頭。據指出，該診所兩年前易主由孫浩陽接手，診所內還有一名護士、一名行政人員，及兩名兼診醫師。安泰淞鶴診所並非首度出包，今年曾因管制藥品管理缺失，被新北市衛生局開罰6萬。

疾管署長羅一鈞昨說，初步了解，該診所並無共用針頭，但未落實無菌操作SOP，確切感染原因仍待調查，現場查核發現多項感染管制缺失，其中診所長期將針頭滯留在藥瓶內，方便重複抽藥，且若人員取藥前後未確實清潔手部，恐增加藥劑遭汙染風險。疾管署也回溯通知去年七月起曾至該診所接受注射行為的民眾，安排檢驗追蹤治療。

亞東醫院教學部主任暨感染科醫師廖俊星說，現場另發現多項缺失，包括針頭回收容器及注射瓶直接放在地上、針筒放置桶內未加蓋，注射台桌面也可見用過的針劑，患者施打過程恐接近汙染源；櫃台下還有預先抽好的生理食鹽水針筒，甚至出現針芯外露情況。廖俊星指出，診所冰箱也未將藥品、血液檢體及個人物品分開存放，乾淨、髒汙物品混放。

滅菌鍋疑似未正常使用，可重複使用的器械及容器也未落實完整滅菌，僅以膠帶捆起，環境清消則未使用漂白水，僅以70%酒精處理，整體環境相當髒亂。

附近一家藥局藥師表示，聽說該診所護理師會把注射過病人的針劑再去抽取大瓶裝藥水，就是俗稱的空針，雖沒有共同針頭，但下一個病人使用就容易導致藥瓶交叉感染，也有其他家護理師親眼目睹過，目的就是為省一隻10幾元的針劑。

疾管署防疫醫師李彥儀表示，8月12日接獲2名急性Ｃ肝確診病例通報，患者為同一家人，分別是70多歲與50多歲的母子，因黃疸、食欲不振、血便等狀況，住院收治，13日即申請病毒親緣性比對，17日確認都曾至診所打過營養針，研判為醫源性急性Ｃ肝群聚。調查期間，另一位40多歲女性家人也就醫，24日確診。

疾管署進一步針對2025年至2026年新北市全市150名急性Ｃ肝確診病例，擴大比對健保就醫紀錄及病歷，發現另有8人具有該診所注射暴露史，累計11人，包括一家三名患者，為7男4女，介於400多歲至70多歲，發病日落在今年1月29日至8月18日。

新北市衛生局回溯建立自去年7月1日起曾至該診所接受針劑注射者名冊約1118人，將通知民眾至衛生所抽血檢驗；今年4至8月接受注射者，六個月後還須再追蹤抽血。

附近一家藥局藥師透露，病人只要哪裡痠痛，醫師就建議打針，但該診所長期使用空針省成本，大家都議論，「早晚會出事」。

精華 FAQ

  • 目前累計11名急性C肝病例都曾在該診所接受注射，病毒序列高度相似，研判有共同感染源，且與醫源性暴露有關，並非一般社區自然散發病例。

  • 查核發現針頭滯留藥瓶、空針重複抽藥、器械滅菌疑似不足、注射台與回收容器放置不當、環境清消不確實等問題，整體操作未落實無菌SOP。

  • 衛生局已回溯建立約1118名名冊，通知民眾到衛生所抽血檢驗；今年4月至8月間曾注射者，還要在6個月後再追蹤抽血，以確認是否感染。

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