不敵風化、大浪…基隆網紅熱點海豹岩斷頭
基隆八斗子大坪海岸內的「海豹岩」是近年新興探索秘境，外觀像海豹吸引朝聖，成為網紅熱點，一度提報為「特殊地形及地質現象」自然紀念物。日前被發現「斷頭」，現場觀察頭部全斷裂消失，僅剩身體基座。有民眾拍下斷頭照貼網直呼惋惜，基市府證實，近日颱風不斷及大浪，加上大自然風化造成斷裂。
八斗子大坪海岸有一處海豹岩，如同一隻仰望的海豹趴在海岸上，退潮才會現身，並非隨時可見。近年探索祕境蔚為風潮，吸引民眾探訪。海豹岩和野柳地質公園知名的女王頭一樣同屬大寮層，附近的大坪海岸生態豐富。
海豹岩近十年被發現後，成為網紅景點，不時有人爬上去合影，重壓岩體讓人憂心造成損壞。基隆鳥會2018年申請提報海豹岩為「特殊地形及地質現象」的自然紀念物。市府2022年有成立審議委員會，由專家學者審查，透過法定程序進行相關處置。
海豹岩當初是怎麼被發現的？已故基隆鳥會前理事長沈錦豐曾揭秘說，當年是鳥友為拍攝停在岩壁上的黑鳶意外發現海豹，神奇黑鳶引路讓他們發現「海豹岩」，是大自然傑作。保育人士說，海豹岩頸部細窄、岩質風化脆弱，原有一道很深裂痕，長期受到海浪侵蝕與大自然風化影響而斷裂。
「海豹岩」斷頭走入歷史，位於東北角的象鼻岩及北海岸野柳女王頭再受關注。象鼻岩的象鼻2023年斷裂沒入海中，女王頭目前安然無恙，但脖圍逐年變細，31年減少103公分，目前剩116公分，讓人憂心「還能撐多久」。
新北東北角海域知名的岩壁象鼻岩緊臨海邊岸際，是陸上旅遊熱點，也海上娛樂船必訪之點，2023年12月遭海浪打斷鼻子，「從大象變成水豚君」。
基市府指出，近期颱風頻繁帶來大浪，加上海蝕與長期風化作用，讓原本頸部就很脆弱的海豹岩終於斷裂，頭部已全數消失，只剩身體基座。 海豹岩位於八斗子大坪海岸，退潮時才會露出，外觀像一隻仰望海面的海豹，因此近年成為新興探索秘境與網紅拍照熱點，吸引不少民眾前往朝聖。 因為海豹岩、女王頭與象鼻岩都屬易受海蝕風化的特殊岩體，海豹岩斷頭後，外界也更加關注女王頭脖圍持續變細，以及象鼻岩鼻子已在2023年斷裂的問題。
精華 FAQ
基市府指出，近期颱風頻繁帶來大浪，加上海蝕與長期風化作用，讓原本頸部就很脆弱的海豹岩終於斷裂，頭部已全數消失，只剩身體基座。
海豹岩位於八斗子大坪海岸，退潮時才會露出，外觀像一隻仰望海面的海豹，因此近年成為新興探索秘境與網紅拍照熱點，吸引不少民眾前往朝聖。
因為海豹岩、女王頭與象鼻岩都屬易受海蝕風化的特殊岩體，海豹岩斷頭後，外界也更加關注女王頭脖圍持續變細，以及象鼻岩鼻子已在2023年斷裂的問題。
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