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候床12天過世事件後…「民眾自動調節」 台大急診大廳走廊淨空

記者林琮恩／台北3日電
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台大急診室塞爆引發關注，新聞報導後，台大醫院2日罕見出現沒有病人「躺在走廊」景象...
台大急診室塞爆引發關注，新聞報導後，台大醫院2日罕見出現沒有病人「躺在走廊」景象。台大醫院院長余忠仁說，這是病人自動調適。（圖／讀者提供）

台大急診日前發生8旬婦人候床12天不幸過世事件，引發廣大討論。但台大醫院大廳昨天上午已無急診暫留病患，不再出現病人「躺在走廊」景象，下午待床人數僅49人，與過去動輒百人的景況不可同日而語。台大醫院院長余忠仁說，上周急診患者就開始減少，每天減少約50人，使得暫留病人也顯著變少，「我們什麼也沒做」。

余忠仁指出，上周台大急診來診病人每天約減少30至50人，昨天大廳已無急診推床暫留，足見「病人自動調適」，有助於紓解急診暫留床塞床情況。

據台大內部分析，急診來診病人約四分之一需暫留等待住院，以每天減少50位急診來診病人推算，形同減輕暫留床負擔逾十人，對減輕塞床很有助益，凸顯若急診病人理性就醫、民眾自律落實分級醫療，暫留病人就不會暴增。

余忠仁表示，急診塞床紓解並非靠院方作法，而是民眾主動改變就醫習慣、從源頭分流。但台大對病人判科分流仍祭出多項措施，包括推行門診靜脈注射抗生素（ＯＰＡＴ）、在宅急症照護（ＨＡＨ）並逐步擴增量能，另考量病人照護強度因高齡化、疾病複雜度提升而增加，已規畫廿床「內外科整合病房」，由急診醫學部主責決定收治病人。

余忠仁指出，除急診病人，住院病人一定比率來自門診，包括癌症、重症病人等，醫院床位有限，常與急診病人競爭資源，每位病人都希望盡快住院，但醫院仍不得不進行分配，盼衛福部、台北市衛生局，考量病人照顧複雜度增加，協助強化下轉病人媒合機制，他昨天中午與衛福部長石崇良便當會中提出建言，盼國家出手協助分流。

余忠仁說，台大醫院內外科整合照護病房待招募護理師後，將於年底前上路，除了增加急診可控床位，前端病人調節仍為關鍵，進入醫院的「水量」需控管，才能落實病人安全、維護醫療品質。

目前國內分級醫療強調民眾自律，但是否真能落實仍有待討論，其他鄰國如日本，採嚴格分級醫療，大學醫院急診每天僅收治約廿位需住院病患，南韓亦由國家機制介入調節。

精華 FAQ

  • 院方表示，上周起急診來診人數每天少了30至50人，暫留等待住院的病人也隨之減少，因此大廳與走廊不再出現大量推床暫留的景象。

  • 余忠仁認為，這次紓解主要不是靠院方措施，而是病人與家屬改變就醫習慣、主動分流，等於從源頭減少進入急診的人流，讓暫留床壓力下降。

  • 台大將持續推動門診靜脈注射抗生素、在宅急症照護，並規畫20床內外科整合病房，同時希望衛福部與北市衛生局協助下轉媒合與分流機制。

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