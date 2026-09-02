防毒入校待修法 教部採購首批8千支唾液快篩

教育部2日舉辦「無毒有我 攜手防護—家長學校神隊友，陪伴孩子一起守」記者會。（圖／教育部提供）

本報陽光行動日前推出「電子煙毒大舉滲透校園」專題深度報導，引發外界關注校園毒品問題。教育部 表示，規畫將在校園推動毒品「唾液快篩」，目前先採購了8000劑快篩試劑，將等待立法院完成毒品危害防制條例修法後即刻推動。

教育部常務次長朱俊彰表示，唾液快篩是增加第一線人員的檢測選項，並非擴大篩檢對象，目前規畫針對曾有相關紀錄或經學校認定有施用毒品疑慮的特定學生實施，約八千多人。

教育部昨舉行「無毒有我 攜手防護」記者會。為防治依托咪酯，教育部表示，已將依托咪酯列為今年「友善校園周」宣導重點，預計下半年將再增加15場依托咪酯防制專題演出，透過戲劇及互動方式強化學生識毒、拒毒能力。

教育部也推動警校聯繫及校外聯合巡查，已於全台3602校中，盤點出9641處校外風險熱點，結合警政、社區力量加強巡查。另持續推動反毒入班宣導，截至8月，已完成4萬3202班，目標年底達成百分之百宣導率。

教育部長鄭英耀表示，孩子一旦接觸毒品，將對家庭造成很大傷痛，防制青少年接觸毒品不只是校園安全問題，更攸關下一代成長及國家未來，「讓青少年遠離菸毒，就是守護國家競爭力」。

朱俊彰指，現階段約有8000多名特定學生，主要是過去曾有相關紀錄，或經學校觀察、了解後認為有施用毒品疑慮者，原本採取尿液篩檢，未來則是增加唾液快篩這項選擇，主要考量其便利性及準確度。

不過朱俊彰也說，由於推動唾液快篩必須有法源依據，目前「毒品危害防制條例」正在立法院修法，待法源完備後才會正式實施。

教育部學特司長蔡宜靜說，在法源完備前，教育部會先進行相關工作坊及教育訓練，讓第一線人員了解檢測方式，同時完善篩檢程序、學生隱私保護及後續處理機制，並與家長、教師及相關團體持續溝通。

蔡宜靜說，目前已先採購一批唾液快篩工具，約8000支，待相關法規通過後，依各縣市政府及大專校院的需求進行分配。地方政府未來也可透過共同供應契約採購，或依自身需求另行辦理採購。