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象鼻岩、海豹岩…女王頭「斷頭後也可有其他想像」

記者游明煌／基隆3日電
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女王頭目前安然無恙，但脖圍逐年變細，讓人憂心。（記者游明煌／攝影）
女王頭目前安然無恙，但脖圍逐年變細，讓人憂心。（記者游明煌／攝影）

象鼻岩斷鼻、海豹岩斷頭，讓人思考地景保育及保存核心價值，專家說，自然地景生命本來就包含形成、變化與消失。基市府說，大自然力量不可小看，透過想像力及故事流傳，繼續活在大家心中。

基隆市產發處長蔡馥嚀說，基隆鳥會先前提報海豹岩為自然紀念物，可惜仍在審議過程，她認為別因為斷頭事件影響社區生態導覽等計畫，鼓勵八斗子社區透過地質地貌解說題材，持續關注海豹岩故事。「象鼻岩斷鼻後變成海豚君，還滿受歡迎，民眾很有想像力；海豹岩斷頭後也可有其他想像，透過不同角度看斷頭後像什麼，發揮想像力讓故事延續。」蔡馥嚀說，這才是對待自然景觀應有的認知及態度。

女王頭近年脖圍逐年變細，讓人擔心「還能撐多久」。野柳地質公園總經理湯錦惠說，是否用人為去保護尚未有定論，專家學者有不同看法，自然界力量難抗衡，若有一天撐不住了，應該「優雅地轉身」，遊客可平常心看待。園方十年前已完成女王頭複製品，一比一用三D掃描，很多遊客會去拍照，相當受歡迎。

台大地理系教授林俊全長期觀察女王頭，自然風化速度約一年減少零點二公分，五年少一公分，頸圍愈來愈瘦，他直言「斷頭是早晚的事」，颱風引發的大浪沖擊或地震，是女王頭斷頭的最大威脅。真的斷了如何面對？林主張，可移置室內加上基座重新將女王頭立起供民眾欣賞，或放現地讓大家知道怎麼斷的，當成環境、生態教育議題。

精華 FAQ

  • 因為斷鼻與斷頭讓外界重新思考，自然地景不只是外觀奇觀，也牽涉保存核心價值。專家提醒，地景生命本來就包含形成、變化與消失，不能只看一時樣貌。

  • 基市府認為不必因斷頭影響社區生態導覽，反而可透過地質地貌解說持續講述海豹岩故事。蔡馥嚀強調，民眾可發揮想像力，從不同角度重新理解斷頭後像什麼。

  • 園方已備妥1比1的3D掃描複製品供遊客拍照；林俊全則主張，可移置室內加基座重新展示，或留在現地作為環境與生態教育案例，讓民眾知道它如何斷裂。

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