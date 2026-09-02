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網炸鍋喊統戰 台灣清華大學餐廳驚見「浙江衛視」畫面 校方澄清了

記者黃羿馨／新竹即時報導
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清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面。（記者黃羿馨／攝...
清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面。（記者黃羿馨／攝影）

台清華大學水木餐廳電視近日被網友發現出現中國「浙江衛視」節目畫面，質疑「為何不播台灣節目」，貼文超過8萬次瀏覽、近7000則留言，引發統戰疑慮。清大澄清，並非透過MOD播放中國頻道，而是YouTube音樂影片中出現相關畫面。

有網友近日在Threads貼出清華大學水木餐廳內電視畫面，只見其中一台電視畫面右上角出現「浙江衛視」字樣。原PO發文表示，「水木餐廳，播放浙江衛視的節目，很怪。為什麼不播台灣的節目？另外一台電視播中視新聞。」

貼文曝光後引發大量討論，目前已累積超過8萬次瀏覽、近7000則留言。部分網友對校園公共空間出現中國電視頻道畫面感到不解，有人留言「可能想變回中國清華大學台灣校區了吧」、「連清大都被染紅」、「北京清華吧」，也有人直指「這是統戰吧，阿共真的無孔不入，好煩！」

另有網友認為不宜過度解讀，有人表示，平常在水木餐廳看到的多半是球賽，「平常都是播球賽，我看都是愛爾達」；也有人認為中國綜藝節目娛樂性高，對播放內容抱持不同看法。

清華大學回應，經查，水木餐廳電視原則上播放體育或一般公共頻道，現場學生無法自行操作轉台。網路流傳畫面中的「浙江衛視」字樣，並非餐廳透過MOD播放中國電視頻道，而是當時播放YouTube音樂內容時，影片中出現相關節目畫面。

校方表示，已請餐廳及統包廠商加強電視播放內容管理，未來以公共電視、體育等適合公共空間之頻道或內容為主，避免再造成誤解。

精華 FAQ

  • 因為有人在餐廳電視畫面上看到「浙江衛視」字樣，便質疑校園公共空間為何出現中國電視頻道，進而聯想到統戰與政治宣傳。

  • 貼文曝光後迅速發酵，累積超過8萬次瀏覽、近7000則留言，討論集中在是否播放中國節目，也有人認為不必過度解讀。

  • 校方表示，水木餐廳平時播放體育或一般公共頻道，且學生不能自行轉台；畫面中的「浙江衛視」並非MOD直播，而是YouTube音樂影片裡出現的節目畫面。

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