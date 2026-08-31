我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「新新三樣」崛起？滙豐：中國已成全球創新與科技重要推動力

處事低調、不惹麻煩 夏末好運4生肖 他好口碑再收大訂單

大貓熊「粉絲」偷拍飼育員上網公審 已有人看身心科

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市立動物園的大貓熊，多年來都是台北市立動物園的明星動物，也有相當多粉絲。(聯...
台北市立動物園的大貓熊，多年來都是台北市立動物園的明星動物，也有相當多粉絲。(聯合報系資料照)

北市立動物園明星動物大貓熊，日前「圓圓」才剛過生日，議員踢爆，少數「粉絲」因「過度關愛」，除紀錄大貓熊，更直接「盯梢」、「偷拍」飼育員，更直接偷拍飼育員影片放上網，社群更出現罵天兵，威脅寄血咒等字眼，導致第一線飼育員蒙受龐大身心壓力，甚至出現自傷念頭。

台北市長蔣萬安直言，粉絲如有這樣的行為當然很不妥，一定會全力照顧飼育員，並持續宣導粉絲不應該有這樣的行為。會在2周內研議民眾禁止拍攝飼育員。

北市議員林亮君接獲陳情，表示大貓熊多年來都是台北市立動物園的明星動物，也長期有相當多粉絲，但最近卻出現一個現象，就是有少數「粉絲」關注大貓熊變了質，對保育員愈來愈多要求，漸漸演變成第一線保育員的龐大的身心壓力。

林亮君說，粉絲多透過1999市民熱線，動物園信箱、輿情等，反映相關意見，過去多是建議玩具太少，食物太分散，但愛動物心切，希望可以做得更好可以理解，不過最近卻發現，少數粉絲出現偷拍、盯梢飼育員，不僅紀錄工作一舉一動，開始拍「特定保育員」，如紀錄工作狀況、何時看手機？操作細節等？甚至將偷拍飼育員的畫面放上網路公審。

林說，甚至這些「粉絲」在網路更有激烈言論，不僅出現歧視女性保育員言論、還罵飼育員天兵，甚至威脅每晚寄血咒給館長？除了網路留言，還有人直接打電話到動物園、1999投訴，不僅拍打玻璃窗，還要脅說要投訴。就有飼育員因壓力大出現身心狀況，被迫已經要去看身心科，還有飼育員同仁半夜去急診，甚至出現自傷念頭。

動物園發言人曹先紹表示，的確今年發現有高比例的負面輿情，是針對貓熊館的指教，不過保護保育員也是動物園相當重要工作，園方會釐清發生什麼事，如食物調整不夠好等都會檢討。園方對於所有粉絲、同仁意見都會一視同仁。但若是有人對特定飼育員有個人意見，甚至是無限上綱，園方也會有保護同仁因公涉訟的流程，。

精華 FAQ

  • 新聞重點是少數貓熊粉絲因過度關心動物，轉而偷拍、盯梢飼育員，還把影片放上網公審，甚至出現威脅與辱罵言論，已對動物園第一線人員造成嚴重困擾。

  • 報導指出，部分飼育員承受長期精神壓力，已有人被迫去看身心科，還有同仁半夜跑急診，甚至傳出出現自傷念頭，顯示這類行為已不只是單純意見表達。

  • 蔣萬安表示會全力照顧飼育員，並持續宣導粉絲不應有偷拍等行為；動物園則會檢討相關指教內容，若有人針對特定飼育員無限上綱，也會啟動保護同仁流程。

蔣萬安

上一則

下水前「晴空萬里」竟遇暴漲急流 獲救玩家：很抱歉勇消遇難

延伸閱讀

怎吃的？濟南出現現實版「胖虎」 園方要啟動1計畫減肥

怎吃的？濟南出現現實版「胖虎」 園方要啟動1計畫減肥
五熊日本涉潑油日網怒炸「太自私」竟喊：別牽連台灣

五熊日本涉潑油日網怒炸「太自私」竟喊：別牽連台灣
山東女泳館偷拍女生洗澡 還發給夫點評 2人遭拘留

山東女泳館偷拍女生洗澡 還發給夫點評 2人遭拘留
網紅大熊湖明星鷹夫妻有新故事 …牽動百萬粉絲

網紅大熊湖明星鷹夫妻有新故事 …牽動百萬粉絲

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

2026-08-29 18:01
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
曾馨瑩（左）和郭台銘（右）一起參加庫克的退休晚宴。圖／摘自IG

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

2026-08-30 12:38
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16

超人氣

更多 >
金馬影帝400萬遺產贈印尼看護傳「1年花光」赴台重操舊業

金馬影帝400萬遺產贈印尼看護傳「1年花光」赴台重操舊業
家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家
空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的
45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天
紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化