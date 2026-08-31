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「公主遊輪」退出台灣市場 即日起全面停止銷售、官網已關閉

記者陳睿中／即時報導
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公主郵輪。(公主遊輪提供)
公主郵輪。(公主遊輪提供)

全球知名遊輪「公主遊輪」在今日（8月31日）無預警宣佈，即日起停止英商康年華旅行社股份有限公司台灣分公司網站、社群平臺及當地銷售業務，並將不再透過當地營運單位接受新的預訂。對於台灣旅客而言，等於宣告公主遊輪退出台灣市場。

1965年成立的公主遊輪，乃是世界知名的遊輪公司之一，更因影集《愛之船》而廣為人知。過去公主遊輪曾多次將基隆作為母港或停靠港，規劃盛世公主號、藍寶石公主號、太陽公主號、皇家公主號等遊輪來台，串連日本沖繩、石垣島、韓國等地，成為民眾規劃遊輪旅程的好選擇。

公主遊輪本次發布公告，表示英商康年華旅行社股份有限公司台灣分公司網站、社群平臺及當地銷售業務於2026年8月31日起停止服務。自該日起，將不再透過當地營運單位接受新的預訂。公告中也指出，對於現有訂位，仍將持續提供相關服務與支援，如目前已有訂位並需要協助，將提供適當的聯絡資訊。目前公主遊輪的台灣官網也已經無法使用，僅能見到停止服務的訊息。

隨著公主遊輪退出台灣市場，未來旅客需透過總公司官網或其他海外網站，查詢相關資訊與購買行程。對於基隆港而言，恐也將失去公主遊輪所帶來的觀光客人潮與遊輪經濟。

公主遊輪公告全文：

英商康年華旅行社股份有限公司臺灣分公司網站、社群平臺及當地銷售業務於 2026 年 08 月 31 日起停止服務。

自該日起，將不再透過當地營運單位接受新的預訂。

對於現有訂位，我們仍將持續提供相關服務與支援，如您目前已有訂位並需要協助，我們將提供適當的聯絡資訊。

有關公主遊輪未來航程、優惠及其他相關資訊，或如需進行新的訂位，敬請造訪 Princess.com 查閱最新資訊。

如需進一步協助，請聯繫客服信箱：[email protected]

誠摯感謝您一直以來對公主遊輪的支持，期待未來有機會再次為您服務。

精華 FAQ

  • 公主遊輪宣布停止英商康年華旅行社台灣分公司的網站、社群平臺與當地銷售業務，並不再透過台灣營運單位接受新的預訂，等同退出台灣市場。

  • 未來旅客需改到 Princess.com 查詢航程、優惠與最新資訊，或透過其他海外網站進行新的訂位，不再能依賴台灣當地銷售管道。

  • 公告表示現有訂位仍會持續提供相關服務與支援，若旅客需要協助，會提供適當聯絡資訊，並可透過客服信箱 [email protected] 聯繫。

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