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健保擴大降血脂藥物給付 9月上路 預計105萬人受惠

記者沈能元／台北31日電
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全國高血脂患者超過500萬人，為降低罹患腦中風、心肌梗塞等風險，疾管署於9月1日...
全國高血脂患者超過500萬人，為降低罹患腦中風、心肌梗塞等風險，疾管署於9月1日放寬降血脂藥物給付範圍，預計105萬名患者受惠。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

健保署將於9月1日擴大降血脂藥物給付，依心血管風險分級放寬LDL-C標準，並分階段接軌臨床指引，預計105萬人受惠。

台灣高血脂患者超過500萬人， 容易引發腦中風、心肌梗塞，但現行規定，血脂偏高，健保不見得給付藥物，關鍵在於低密度膽固醇（LDL-C）數值。經相關醫學會多年倡議，健保署同意放寬用藥標準，新制於9月1日上路，挹注22.8億元台幣，105萬人受惠。

中華民國心臟學會監事、台大醫院心臟血管科主任王宗道說，常見高血脂患者已罹患心血管疾病，血管壁出現斑塊，但因低密度膽固醇（LDL-C）數值不符合健保用藥標準，醫師無法開藥，讓病人深陷心肌梗塞、腦中風等心血管疾病風險。

為降低民眾心肌梗塞、腦中風等心腦血管疾病的機率，健保署多次邀集九大相關醫學會制訂「2025台灣血脂管理臨床路徑共識」，盤點相關藥品給付規定，分階段依「動脈粥樣硬化心血管疾病」（ASCVD）風險等級訂定LDL-C起始治療值及目標。

專家會議取得共識，擴大「低密度膽固醇」（LDL-C）治療範圍，治療標準共為六個風險等級，低、中、高、非常高、極高風險及0項心血管風險因子等。現行急性冠心症等極高風險、非常高風險患者LDL-C需70mg/dL以上，才予以給付，9月1日起，放寬為55以上，就獲給付，治療目標為降至55以下。

再者，風險最低的0項危險因子族群，原先治療標準為LDL-C需為190單位以上，新制為給藥前應有3至6個月生活型態改善，放寬至LDL-C為160單位以上，即可開始治療，目標值為小於160單位。

新制將於明天上路，共挹注22.8億元台幣，預計105萬人受惠。王宗道說，新制上路後，醫師開藥時，不再綁手綁腳，不用擔心可能被健保核刪，最重要的是病人獲得良好治療。

至於用藥上，針對高血脂治療藥物，健保署今年6月「藥物共同擬訂會議」決議分階段擴增「史他汀類」（statin）、「依折麥布（ezetimibe）及複方製劑等降血脂藥品給付規定。

健保署副署長顏家瑞表示，首先擴增57項降血脂藥品新給付規定與臨床治療指引接軌，依循臨床治療指引共識，後續將再擴增130項藥品，預計明年上半年起，將所有降血脂藥品給付規定成功接軌臨床治療指引。

降血脂藥給付新制 製表／元氣中心
降血脂藥給付新制 製表／元氣中心

精華 FAQ

  • 新制將於9月1日上路，健保署共挹注22.8億元，預估約105萬人可因此受惠，讓更多高血脂患者獲得及早治療。

  • 新制依動脈粥樣硬化心血管疾病風險分級，涵蓋低、中、高、非常高、極高風險及0項心血管風險因子族群，並調整起始治療值與目標值。

  • 過去因LDL-C數值未達門檻，醫師可能無法開藥；新制放寬後，臨床用藥更貼近指引，醫師不必擔心核刪，病人也能降低心肌梗塞與腦中風風險。

中風 健保 心血管疾病

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