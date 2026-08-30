挺陳幸妤「鍘美藝術節」9月18日起連演5天

鍘美藝術節9月18日至22日連演五天戲碼。(圖／取自粉專)

AI摘要 文章摘要整理： 因陳幸妤與趙建銘離婚風波延燒，網友籌辦的2026鍘美藝術節將於9月18日至22日登場，以戲曲、野餐觀戲與辦桌文化推動台南民間文化及跨世代參與。

陳幸妤與趙建銘離婚風波延燒，網友籌辦「鍘美藝術節」，9月18日至22日連演5天傳統戲曲演出，18、19日為「野餐觀戲」，辦桌流水席則在20至22日登場，9月19日野餐觀戲日由羅裕誴歌劇團演出「杏林怨－青天怒斬負心漢」，主辦方今天公布當天節目內容再擴充，將加入吳雅卿領軍的八方傳統藝陣創新藝團，以及曾參與電影「陣頭」演出的瑪利亞帶領富瑪豪戰鼓團隊共同演出。

主辦方表示，9月19日節目特別將「文化傳承」納入演出內容。羅裕誴歌劇團邀請台南在地學子參與演出，包含學生加入樂團，以及小朋友參與幕後配唱，讓年輕世代不只是坐在台下觀看，而是實際走進戲曲製作與演出現場。

主辦團隊表示，這樣的安排正呼應鍘美藝術節希望推動的跨世代文化參與。「傳承不是只叫下一代記得傳統，而是讓他們真的有機會走進去、唱進去、演進去。」

羅裕誴歌劇團也加碼邀請吳雅卿老師領軍的八方傳統藝陣創新藝團參與演出。團隊以傳統藝陣為基礎，結合武術、身段與陣式表演，呈現台灣民間藝陣在當代表演場域中的另一種可能。

主辦團隊也邀曾參與電影「陣頭」演出的瑪利亞，帶領富瑪豪戰鼓團隊加入9月19日演出，透過戰鼓、隊形與身體動作，展現台灣民間表演文化強烈的節奏感與現場能量。希望透過不同表演形式的並置，讓觀眾重新看見台灣民間文化原本就具有的多樣面貌。

鍘美藝術節將「活化傳統戲曲」、「重現臺南民間文化場景」及「促進跨世代參與」列為主要活動目的，希望以當代策展方式提升布袋戲、歌仔戲與經典公案戲的能見度，同時讓不同年齡層有機會理解並參與傳統表演文化。

活動團隊表示，希望透過5日不同劇目與延伸演出，讓原本來自網路社群的討論，逐步轉化為對台灣本土戲曲、地方文化與公共參與的重新認識。

台南文藝負心運動之2026鍘美藝術節，時間為9月18日至22日，以「 戲裡見公義，戲外有人情」為主題，安排傳統戲曲展演、野餐觀戲、辦桌文化體驗、免費觀戲及公共文化參與。場地尚未敲定，主辦方說現在還在努力中。

鍘美藝術節9月19日野餐觀戲日「羅裕誴歌劇團」再擴充，將加入八方傳統藝陣創新藝團，以及邀請曾參與電影「陣頭」演出的瑪利亞帶領富瑪豪戰鼓團隊共同演出。(圖／取自粉專)