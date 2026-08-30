旅宿業漲價／觀光旅館1晚平均4694元 民眾：出國較划算

國旅補助9月正式上路，但旅宿業房價微幅上漲，不少民眾認為出國比較划算。圖為國旅補助登錄申請系統開放。（取材自「國旅補助申請系統」官網）

AI摘要 文章摘要整理： 觀光署統計顯示，上半年台灣旅宿房價微幅上漲，雖有國旅補助上路，但觀光旅館、一般旅館與民宿價格仍偏高，部分縣市甚至突破萬元，讓不少民眾覺得出國更划算。

國旅補助9月正式上路，本島平日住宿最高補助3200元（台幣，下同）。不過根據觀光 署最新統計，今年上半年台灣旅宿業房價 微幅上漲，其中觀光旅館每晚平均房價為4694元、一般旅館2706元，民宿則是每晚2449元。對此，不少民眾直言，國旅房價不斷飆漲，即便有補助還是好貴，感覺出國比較划算。

觀光署推出平日國旅補助，本島住宿最高每人補助2000元，離島最高補助2500元，另還有機會抽中1200元的生日券補助。根據觀光署統計，全台合法旅宿業者逾1萬6000家，截至昨天上午10時止，已有約8000家旅宿業者參與，192萬人完成登錄國旅補助。

不過根據觀光署統計，今年上半年全台「觀光旅館」每晚平均房價約4694元，較去年同期的4594元稍微上漲，漲幅約2.4%，平均住用率約63.8%。若以三天兩夜計算，政府補貼後旅客至少仍需負擔近6000多元房費。

若以縣市來看，南投縣觀光旅館平均房價一晚要價1萬3020元，嘉義縣則要1萬763元。其中，嘉義更是首度衝破萬元大關，住用率僅32.25%。

至於一般旅館，平均每晚房價則是從去年同期的2649元，增加到2706元，其中台北市、宜蘭縣平均房價更超過3000元。民宿部分，平均房價為2449元，其中台北市平均房價高達5868元，住用率則以基隆5成最高、台北4.09%最低。

觀光署指出，今年旅宿業家數及房數持續成長，上半年共有1萬6208家、25.3萬間房間，其中以民宿成長950家最顯著。此外，觀光旅館加上一般旅館的平均房價，雖較去年同期略為上漲1.88%，但有8成、約2698家的房價低於平均值。