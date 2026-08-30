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中央管轄河川逾半10年未檢討防洪 11條曾釀重災

記者屈彥辰陳儷方／台北30日電
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近日南部強降雨不斷，造成部分地區積淹水，圖為台南仁德區日前受災，民眾忙著清理家園...
近日南部強降雨不斷，造成部分地區積淹水，圖為台南仁德區日前受災，民眾忙著清理家園。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

審計部指出，逾半中央管及跨縣市河川超過10年未檢討治理規畫，11條更曾在近年釀成重大淹水，水利署則承諾優先修正高風險河川。

南台灣暴雨釀災引發各界對治水成效關注。審計部指出，部分經核定備查的中央管河川治理規畫，尚未接續提出治理計畫，且逾5成河川超過10年未重新檢討規畫，恐難確保防洪能力符合現況需求。其中，去年發生堰塞湖溢流的花蓮溪支流馬太鞍溪，距上次備查已相隔13年。

審計部報告提到，依「河川治理計畫訂定程序」第二點規定，中央管河川治理規畫報經水利署備查以後，應編訂治理計畫及繪製圖說，經過地方說明會與審議小組審議，再報請經濟部核定公告。

水利署統計顯示，在26條中央管及跨縣市河川的183條主支流中，頭前溪、後龍溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、曾文溪、磺溪等7個水系共11條主支流，因為配合治理檢討修正或與地方溝通等因素，河川治理規畫報經水利署備查後未提出治理計畫。

其中頭前溪、草湖溪支流北溝溪、曾文溪等3條主支流，自備查日至2025年底已歷時7至11年，顯延宕治理進度。

此外，183條主支流中有93條、逾5成，超過10年未辦理規畫檢討，有11條在2016至2025年間，曾經發生重大淹水災害，但轄管河川分署未依「河川治理規畫及治理計畫作業要點」第3點規定檢討，難以評估防洪能力及標準是否符合實際需求。

據2016至2025年發生重大淹水災害未辦理河川治理規畫檢討統計，北港溪水系的石牛溪於2007年備查，發生一次重大水災；急水溪水系部分，急水溪於2013年備查，發生6次重大水災，白水溪於2013年備查，發生二次重大水災。

曾文溪水系部分，菜寮溪於2012年備查，發生一次重大水災；鹽水溪水系部分，鹽水溪於2011年備查，發生一次重大水災；高屏溪水系部分，美濃溪於2005年備查，發生一次重大水災；卑南溪水系部分，卑南溪於2013年備查，發生四次重大水災。

至於花蓮溪水系，均為2013年備查，分別為花蓮溪，發生6次重大水災；馬太鞍溪，發生二次重大水災；馬佛溪，發生一次重大水災；光復溪，發生三次重大水災。

國民黨立委李彥秀指出，氣象署監測顯示高雄極端暴雨天數大增近8成，但審計部報告揭露，全台逾5成中央管及跨縣市河川主支流超過10年未檢討規畫，其中11條近年曾釀重災，急水溪、菜寮溪、鹽水溪流域全境或主要河段均在台南市境內；這證明淹水除極端天災外，更是中央施政怠惰的人禍，如何對得起年年陷入淹水夢魘的台灣人民？

經濟部水利署表示，將持續盤點轄管河川治理規畫辦理情形，優先針對近年曾發生重大災害事件、防洪風險較高或河道環境變遷較顯著河川，檢討辦理治理規畫及治理計畫修正作業，以提升整體流域治理效能及承洪韌性。截至去年底止，中央管河川平均治理率已達91.25%，中央管區域排水平均治理率已達79.7%。

精華 FAQ

  • 審計部認為，部分中央管河川治理規畫備查後未接續提出治理計畫，且超過5成主支流逾10年未重新檢討，恐使防洪能力無法反映現況需求。

  • 水利署統計，有頭前溪、後龍溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、曾文溪、磺溪等7個水系共11條主支流未提治理計畫；其中頭前溪、北溝溪與曾文溪等3條，自備查至2025年底已拖7至11年。

  • 李彥秀批評這不只是天災，也是中央施政怠惰；水利署則表示會優先檢討近年曾發生重大災害、防洪風險較高或河道變遷顯著的河川，以提升流域治理效能。

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