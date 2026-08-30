病房缺工 台灣今年前7月護理師執業減827人

為改善護理師荒，政府與各醫院紛紛加薪留才，但今年1至7月護理師執業人數卻減少827人。護理人力示意圖。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣護理人力仍吃緊，今年前7月執業護理師減少827人，雖加薪能改善留任，卻難扭轉少子化下的人力短缺。

台大醫院急診壅塞再掀護理人力不足問題，即使病房有床，也因缺乏護理師而無法開床，只是新冠疫情 後爆發護理離職潮已多年，政府與各醫院陸續透過加薪、獎勵措施因應，而衛福部最新統計顯示，今年1至7月護理執業人數反而減少827人。專家指出，加薪對「留才」效果較為顯著，要吸引護理師回流或新血投入，仍是一大挑戰。

根據衛福部統計，今年7月全台領證護理人員達31萬4968人，實際執業率僅6成2，超過11.7萬人有證未執業，且今年1到7月，護理執業人數減少827人。而護理師執業場域，最大宗雖為醫療院所，但於診所執業的人數快速攀升，2016年至2020年，診所執業占比平均為13.7%，自2020年從14%到去年已上升至17.1%。

新光醫院副院長洪子仁說，自爆發護理師離職潮後，各醫院都紛紛透過加薪搶才，但現實是台灣出生人口驟降，即使提高新人起薪，仍難招募到新血。以新光醫院為例，新進護理師起薪5.4萬以上，加計留任獎金、簽約金等，首年白班實質所得可達6.5萬元，今年新進護理人員約150人，與去年相當，並沒有明顯增加，但離職人數則從過去約120人降至今年不到40人，顯示加薪對「留才」效果遠比「徵才」明顯。

林口長庚醫院院長陳建宗也說，受到少子化的趨勢，護理系的學子會愈來愈少，等於是人力來源正在銳減，因此每年召募的人數難以透過單純的加薪大幅擴增。不過，今年林口長庚新進的護理人員與去年相比，稍微增加2%到5%，而離職率與留任率則持平。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，今年1到7月的執業人數雖下降，但今年7月的數據若與去年7月同期相比，反而增加4138人，且每年7月是護理國考的月份，畢業生約會在8到9月陸續進入到職場，屆時執業人數會再增加，並於10月達到全年高峰，可望在今年第4季護理執業人力會再增加1000到3000人不等。

3班護病比預計明年5月20日分階段上路，陳青梅說，目前醫院執業人數，比較去年7月與今年7月，從12萬1427人，提升至12萬4430人，增3003人；三班護病比試辦前兩年的達成率，醫學中心、區域醫院及地區醫院分別是36%、26%、82%，今年6月分別已達到75%、78%及90%，衛福部將持續提出鼓勵措施幫助達標。