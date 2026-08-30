我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

19.5萬月租LA豪宅 科技富豪身分成謎

病房缺工 台灣今年前7月護理師執業減827人

記者翁唯真／台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為改善護理師荒，政府與各醫院紛紛加薪留才，但今年1至7月護理師執業人數卻減少82...
為改善護理師荒，政府與各醫院紛紛加薪留才，但今年1至7月護理師執業人數卻減少827人。護理人力示意圖。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台灣護理人力仍吃緊，今年前7月執業護理師減少827人，雖加薪能改善留任，卻難扭轉少子化下的人力短缺。

台大醫院急診壅塞再掀護理人力不足問題，即使病房有床，也因缺乏護理師而無法開床，只是新冠疫情後爆發護理離職潮已多年，政府與各醫院陸續透過加薪、獎勵措施因應，而衛福部最新統計顯示，今年1至7月護理執業人數反而減少827人。專家指出，加薪對「留才」效果較為顯著，要吸引護理師回流或新血投入，仍是一大挑戰。

根據衛福部統計，今年7月全台領證護理人員達31萬4968人，實際執業率僅6成2，超過11.7萬人有證未執業，且今年1到7月，護理執業人數減少827人。而護理師執業場域，最大宗雖為醫療院所，但於診所執業的人數快速攀升，2016年至2020年，診所執業占比平均為13.7%，自2020年從14%到去年已上升至17.1%。

新光醫院副院長洪子仁說，自爆發護理師離職潮後，各醫院都紛紛透過加薪搶才，但現實是台灣出生人口驟降，即使提高新人起薪，仍難招募到新血。以新光醫院為例，新進護理師起薪5.4萬以上，加計留任獎金、簽約金等，首年白班實質所得可達6.5萬元，今年新進護理人員約150人，與去年相當，並沒有明顯增加，但離職人數則從過去約120人降至今年不到40人，顯示加薪對「留才」效果遠比「徵才」明顯。

林口長庚醫院院長陳建宗也說，受到少子化的趨勢，護理系的學子會愈來愈少，等於是人力來源正在銳減，因此每年召募的人數難以透過單純的加薪大幅擴增。不過，今年林口長庚新進的護理人員與去年相比，稍微增加2%到5%，而離職率與留任率則持平。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，今年1到7月的執業人數雖下降，但今年7月的數據若與去年7月同期相比，反而增加4138人，且每年7月是護理國考的月份，畢業生約會在8到9月陸續進入到職場，屆時執業人數會再增加，並於10月達到全年高峰，可望在今年第4季護理執業人力會再增加1000到3000人不等。

3班護病比預計明年5月20日分階段上路，陳青梅說，目前醫院執業人數，比較去年7月與今年7月，從12萬1427人，提升至12萬4430人，增3003人；三班護病比試辦前兩年的達成率，醫學中心、區域醫院及地區醫院分別是36%、26%、82%，今年6月分別已達到75%、78%及90%，衛福部將持續提出鼓勵措施幫助達標。

精華 FAQ

  • 衛福部統計顯示，今年1至7月護理執業人數減少827人，反映病房缺工問題未解。雖各院透過加薪與獎勵留才，但整體人力來源受少子化衝擊，新增人力仍不足以補上流失。

  • 截至今年7月，全台領證護理人員達31萬4968人，實際執業率僅6成2，超過11.7萬人有證卻未執業。這顯示雖然持證人數不少，但真正投入臨床工作的比例仍偏低。

  • 醫院普遍認為加薪對留才效果較明顯，例如新光醫院離職人數已由過去約120人降到今年不到40人，但新進人數未大幅增加。專家指出，要吸引回流或新血投入，仍受少子化限制。

疫情

上一則

旅宿業漲價／觀光旅館1晚平均4694元 民眾：出國較划算

下一則

棒球場工程案 林智堅不起訴 新竹市府將提再議

延伸閱讀

「選病情單純患者」…台大急診等床35天 工會揭挑菜文化

「選病情單純患者」…台大急診等床35天 工會揭挑菜文化
8旬婦待床12天病死台大 知情人士：患者等不到也拒轉院

8旬婦待床12天病死台大 知情人士：患者等不到也拒轉院
台大候床12天不稀奇？院內人士加碼曝病人暫留急診35日遭通報異常

台大候床12天不稀奇？院內人士加碼曝病人暫留急診35日遭通報異常
屋崙警員5年加薪14% 達初步協議

屋崙警員5年加薪14% 達初步協議

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16
韓媒報導，中國造船業獲得的訂單正蜂擁而入，即便台灣與中國在政治上關係緊張，台灣航運公司卻已開始向中國造船廠下單。(路透)

兩岸緊張擋不住台航運公司下訂單 中國造船廠魅力何在？

2026-08-25 11:03
陳佩琪認為，平平都是醫師夫妻，陳幸妤給小孩2300萬教育基金被讚美，而她5年給小孩619萬就是貪污嫌疑重大？對此，吳欣岱將問題拆成兩層面，解釋兩者不能相提並論。聯合報系資料照

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬 為何一個被誇一個被查？

2026-08-27 16:00

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」

景甜上位路徑曝光 成龍、周潤發加持獲封「人間富貴花」
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照