失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，要接受現在的她，要學習陪伴未來的她。（記者魏忻忻／攝影）

失智者每天的功能都在衰退，親愛的家人如何面對？基督門徒訓練神學院前院長王良玉認為，刻在心上的愛不會因為失智而消失。母親失智八年的瑞智基金會董事陳心希說，最重要的是轉換心境，雖然可能每天都在失去她，她很多功能都在衰退，但要面對現實，接受現在的她，學習陪伴未來的她。

瑞智社會福利基金會29日舉辦「静水流深：在失智中遇見平安與信實」新書分享會，瑞智基金會董事長、林口長庚失智症 中心主治醫師徐文俊分享，失智之後，失智者仍是有尊嚴、有價值的「人」，也邀請桃園市失智症關懷協會顧問古梓龍和王良玉、陳心希分享與失智者相處的經驗。

王良玉是徐文俊的國中老師，今天師生同堂，徐文俊笑稱更像是同學相聚。王良玉的婆婆和媽媽晚年都失智，由她和先生照顧，兩位老人家分別以九十四歲和九十六歲的高齡辭世。

王良玉分享，自己的媽媽也是基督徒，過去她常因宣教出國，出門前，媽媽總會對她說一段話，「妳要平平安安出門，平平安安回來，不要擔心家裡的事情，我會為妳禱告。」這段話伴隨著王良玉的旅途，一路平安，多年來始終如此。

直到有一次，王良玉她要去緬旬，出發前一晚跟媽媽說，媽媽卻回她「我要睡覺了。」她再問了一次，媽媽還是同樣的回答。此刻王良玉有說不出的失落，她知道是因為媽媽失智了，此後她再沒有聽過媽媽祝她旅途平安的這段話。

但身為基督徒的王良玉也相信，神的愛不會改變，媽媽對她的愛也是。她見過虔誠的教友，即使重度失智，依然會被對每位探視者說「耶穌愛你」，因為這四個字是他親身經歷，也是印刻在心中的祝福。如同媽媽失智後依然會微笑，她相信失智者不是真的忘記了。

古梓龍曾任桃園市社會局長、現任桃園市失智症關懷協會顧問，他指出，失智症被發現大約一百廿年，如何從照顧疾病，進一步走向看見一個人，應從醫學診斷轉向社會心理與靈性層面的關懷，失智者的行為並非無理取鬧，而是源於未被滿足的心理需求，我們應該嘗試以患者的視角理解世界。

陳心希的母親失智八年，他父親過世之後，母親頓然失重心，從一開始忘記東西，八年來逐漸走向重度失智。他非常贊同徐文俊所說，真正的愛是不只懷念過去的「他（失智者）」，更重要的是要怎麼樣調整好心態，接受現在的他，還有學習陪伴未來的他。

陳心希說，過程裡會有很多很多挫折，同樣要有許多的學習，心態要學習，方法要學習，還有陪伴。在失智者認知、精神功能一直都衰退時，用什麼方法陪伴？當然可以一直在抱怨，但從頭到尾抱怨很累、很氣餒，也無法改變現況。他的工作是高管，他拿出職場上處理問題的方法，發揮創造力照顧失智的母親，例如處理母親的幻覺。

陳心希家裡客廳有一大片落地窗，當天色暗了，窗子很就變成一面鏡子，映照出人影。媽媽常說，「有個老頭整天在注視我。」然後她懷疑家裡這個東西不見、那個東西不見，她都說是那個人偷的；有時晚上，媽媽講說那裡有個人，家人心裡就毛毛的。

後來才發現，原來媽媽從「鏡子」裡看到的是她現在的自己，但是她已經認不出自己了。一開始陳心希用糾正法，告訴媽媽，「這個就是妳啊」，但媽媽非常生氣。發覺不行，他於是調整自己，融入母親的情境解決問題。

他拿了一個掃把說：「我們一起打他！」，強調「有我在妳不用擔心。」然後請太太在他打的時候負責關燈。因為一關燈，人就看不見了。他就跟媽媽說：「這個壞人、這個老頭已經被我趕走了。」從那天之後，陳心希的媽媽即使再看到自己的人影，她也不認為是小偷了。

失智者沒有安全感，陳媽媽也曾一直向女兒要錢。女兒提了錢給她，她就藏起來，藏東藏西。陳心希解決這個問題的方法是，去書局買鈔票圖案的便條紙，母親要多少，就給她多少。她弄丟或去外面付錢都沒關係，因為他們已和相熟的店家都講好了，而媽媽對不熟的店也不會上門。

另外，到了冬天，她擔心兒子會冷，棉被不夠，一直要去買棉被，買到陳心希的姐姐快要發瘋，說已經買了四床，那還要怎麼辦？陳心希就陪著媽媽去買，但買了之後說，店家會送到家，媽媽走到半路上，有時會想來，有時就忘記了。他也請太太放一床棉被在門口，回家跟媽媽說，「這個是他們剛才送過來的。」

陳心希也說，最重要的是讓媽媽走路，跟著太陽，她如果在太陽下面走一走、流汗，作息會更正常一點，那照顧的人也輕鬆一點，可以睡得好一點。其實媽媽對兒子有愧疚，會說「對不起啊，我現在沒有辦法幫你弄吃的啦，沒有辦法煮給你。」

此時陳心希跟媽媽說，「您不用擔心啦！我長大了，現在換我要孝敬您。您要吃什麼，我就帶您去吃。」媽媽因為無法為他做事，其實很痛苦，對她來講也是壓力，但經過這樣的轉換，幾次之後，媽媽就把這個重擔卸下來了。

瑞智社會福利基金會29日舉辦「静水流深：在失智中遇見平安與信實」新書分享會，瑞智基金會董事陳心希（左起）、瑞智基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師徐文俊、基督門徒訓練神學院前院長王良玉、桃園市失智症關懷協會顧問古梓龍分享與失智者相處的經驗。（記者魏忻忻／攝影）