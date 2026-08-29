我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

停砍年金 退休公務員沒消氣 年輕的無感

台灣新聞組／台北29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立院修正通過停砍年金法案，銓敘部8月補發1至7月退休金差額，但公教族群反應有世代...
立院修正通過停砍年金法案，銓敘部8月補發1至7月退休金差額，但公教族群反應有世代差距。示意圖。(記者杜建重／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

立院通過停砍年金後，退休公教多認為是遲來正義但仍不滿，年輕公務員則因未來不確定而冷感，世代對立與投票取向明顯分歧。

立院修正通過停砍年金法案，銓敘部8月補發1至7月退休金" rel="154467">退休金差額，但公教族群反應有世代差距。退休公務員說，民進黨當年羞辱式改革，現在為了選舉補發「被看破手腳，收買不到選票」。年輕公務員相對無感，「沒心思去計較幾十年後的事」，何況未來可能再會砍一次，「有更好工作就走，也未必要等退休」。

台南不具名資深公務員說，當初考公職是相信政府，沒想到年金被砍，還被貼上「既得利益者」標籤，年底一定去投票，要政府記得當年的承諾，還給退休公教尊嚴與公平。

退休兩年的林姓公務員說，如果沒有選舉，政府會好心還錢嗎？民進黨政府對退休公職的羞辱，就怕選後又拿公務人員開刀。

上月甫退休的張姓男子說，停砍年金對退休前輩可說是遲來正義，只求安穩退休俸，卻被鬥爭成「不法所得」，這次選舉只會支持挺軍公教尊嚴、恢復退休俸的候選人。

黃姓男子從警界退休10年，他說立院修法還包含警消替代率恢復到八成，但行政院長不副署、總統不公告，哪有這樣的政府？年底要用選票把八成退休俸要回來。

30歲陳姓公務員說，對停砍年金不期不待，未來可能還會再砍，砍不砍年金對投票應沒影響，因為「投票也不會改變什麼」。

28歲郭姓公務員說，他不打算當一輩子公務員，但不認同退休前輩領得比現任公務員還多。王姓公務員指出，停砍年金當然好，不過年改最大影響是「強制65歲退休」，原本預期50多歲就退，現在後悔太早考上，不確定能否做到65歲。

入職3年的黃姓公務員說，可能沒過幾年，退撫基金就破產了，還是要靠自身投資理財。40歲吳姓公務員說，最重要的是退休時法令是什麼？現在公職不再是鐵飯碗，退休實在太遙遠了。

高雄張姓公務員說，近幾年高房價、物價漲、業務量暴增，對比科技業與民營企業，難免有相對剝奪感；政府財政有餘裕應先提高退撫基金撥補率，卻為了選舉提高世代對立，不排除轉向第三勢力或不投票來表達不滿。

精華 FAQ

  • 多位退休公務員認為，過去年金改革帶來羞辱與剝奪感，如今補發差額只是選舉操作，無法彌補尊嚴受損，因此仍難以接受，也不排除用選票表態。

  • 年輕公務員普遍較無感，因為退休太遙遠，且擔心制度未來還會再改；他們更關心工作發展、房價與薪資，也有人認為投票未必能改變結果。

  • 新聞顯示退休者重視承諾與尊嚴，現職者則擔心65歲退休、退撫基金與薪資落差；部分人甚至考慮轉向第三勢力或不投票，表達對政策與政治操作的不滿。

民進黨 退休金 退休

上一則

小學生捷運跟騷女乘客 律師憂：若沒導正恐增社會問題

下一則

未買庇護工場月餅 總統府喊自責 蔣萬安：證明棄單

延伸閱讀

補發年金 軍公教團體批執政黨選舉算計 「票仍不會投綠」

補發年金 軍公教團體批執政黨選舉算計 「票仍不會投綠」
台總預算未編列退休金 逾百退休警消抗議賴政府霸凌

台總預算未編列退休金 逾百退休警消抗議賴政府霸凌
國旅卡公務員喊廢 政院給軟釘子：維持現制每3年檢討

國旅卡公務員喊廢 政院給軟釘子：維持現制每3年檢討
以為彼此都有存錢...7旬夫妻各管各的錢 退休13年後驚覺破產危機

以為彼此都有存錢...7旬夫妻各管各的錢 退休13年後驚覺破產危機

熱門新聞

陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16
韓媒報導，中國造船業獲得的訂單正蜂擁而入，即便台灣與中國在政治上關係緊張，台灣航運公司卻已開始向中國造船廠下單。(路透)

兩岸緊張擋不住台航運公司下訂單 中國造船廠魅力何在？

2026-08-25 11:03

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點