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未買庇護工場月餅 總統府喊自責 蔣萬安：證明棄單

台灣新聞組／台北29日電
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總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。總統府副秘書長何志偉28...
總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。總統府副秘書長何志偉28日表示「我很自責」；台北市長蔣萬安指出，總統府的說法已證明他們「棄單」。(記者曾吉松／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

總統府因國務機要費遭刪凍，影響庇護工場月餅採購引發攻防，蔣萬安批評棄單說，賴瑞隆則要求外界支持弱勢工場。

總統府國務機要費遭立法院刪凍，衝擊庇護工場中秋禮盒採購。總統府副秘書長何志偉昨表示，他曾赴立法院溝通20多次，最後預算仍遭刪除，「我很自責」，並連說3次「不要為難弱勢」；台北市長蔣萬安昨受訪指出，總統府的說法已證明他們「棄單」。高雄市長陳其邁昨被問及此事表示，忙著防颱準備工作，無暇評論與高雄治水無關的事。

蔣萬安昨赴北市議會專案報告受訪指出，國務機要費要刪、要凍，或要保留多少，相信可以有更有智慧的方式來處理，至於庇護工場，總統府這樣的說法，也證明他們棄單，那不管是盧秀燕市長她願意買下來，或是台北市政府長期對於庇護工場的支持，都是站在弱勢這一方，所以不希望看到拿弱勢的議題做政治的操作。

陳其邁說，28日開始受到颱風外圍環流影響，目前最重要是做好學校防災及校務工作，下周一即將開學，已要求教育局確保通學步道暢通，尤其低窪地區更要留意颱風可能帶來的積淹水情形，提前做好各項防災整備，「我們就專心防颱準備工作，跟高雄市政府治水無關的事情，我現在無暇去做任何評論」。

不過民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆砲火全開，批評盧秀燕「棄單」說法是本末倒置、顛倒是非，並說從馬英九、蔡英文到賴清德總統任內，都透過國務機要費採購庇護工場中秋月餅，早已行之有年。

賴瑞隆指出，預算審查時，民進黨立委就曾說明經費牽涉月餅支付款項，希望藍白保留預算，最後仍遭刪凍，導致訂單受到影響，他個人已捐出20萬元台幣認購500盒月餅，盼各界共同支持庇護工場。

精華 FAQ

  • 總統府國務機要費遭立法院刪凍後，原本用於採購庇護工場中秋禮盒的經費受影響，導致訂單出現變數，進而引發各方對責任歸屬與政治操作的爭論。

  • 蔣萬安認為，總統府的說法已經證明他們是棄單。他也表示，處理預算刪凍應有更智慧方式，並強調不希望弱勢議題被拿來做政治操作。

  • 賴瑞隆批評「棄單」說法本末倒置，指出歷任總統都曾透過國務機要費採購庇護工場月餅。他並宣布捐出20萬元認購500盒，盼各界支持庇護工場。

蔣萬安 陳其邁 賴清德

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