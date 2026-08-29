新竹棒球場案 林智堅不起訴 藍委：監院曾糾正 司法結果難被接受

新竹市立棒球場案傳出已偵結。新竹市前市長林智堅被控偽造文書、圖利等部分，獲檢察官不起訴。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 新竹棒球場案偵結後，前市長林智堅獲不起訴，相關廠商與監造單位則分別遭不起訴或緩起訴；國民黨立委質疑司法結果難以接受，市府稱球場改善工程已進入驗收。

新竹市立棒球場案4年前風光啟用，卻釀職棒球員受傷、工程品質爭議與挖出廢棄物，檢調偵辦4年後，傳出已偵結。新竹市前市長林智堅 被控偽造文書、圖利等部分，獲檢察官不起訴；承攬廠商巨佳營造、力緯工程、監造商艾奕康等公司與負責人，被控涉及偽造文書、廢棄物清理法等罪，分別獲不起訴或緩起訴處分。

國民黨 立委王鴻薇昨天批評，新竹棒球場案被監察院糾正，林智堅卻全身而退，不用負擔任何刑事責任，這樣的司法結果，恐怕讓棒球迷、新竹市民很難接受。

新竹市長高虹安 當選後，開挖棒球場揭開「新竹大秘寶」爭議，場內挖出廢棄紅磚、廢電線等，據了解，檢方採用5%的容許範圍，認定數量與比例「連一輛中型房車的後車廂都裝不滿」，尚未達廢清法所稱廢棄物程度，予以不起訴或緩起訴處分。新竹地檢署昨晚未回應。

新竹市立棒球場改善工程近日已竣工，新竹市府發布新聞稿表示，8月20日起進入驗收階段，將嚴格把關確保合乎標準。至於賽事何時開打？尚未安排日期。

全案源於2022年7月22日舉行職棒開幕賽，球場尚未驗收即使用，外野碎石釀多名球員受傷，外界一度認定有偷工減料、官商勾結疑雲。高虹安上任後，市府曾挖出混凝土塊、紅磚、廢電線及塑膠等物，質疑遭回填營建廢棄物，竹市府將事證移請調查。監察院今年7月以此工程未驗收即使用、設計施工未達標，糾正竹市府與運動部。

新竹地檢署2022年8月接獲告發分案偵辦，包含工程是否涉及偽造文書、廢清法等，地檢署去年2月曾說明，球場外野開挖發現混凝土並夾雜塑膠製品、廢電線、紅磚等，已分案偵辦。

檢方調查，此工程過程曾追加預算，表面上易產生圖利特定廠商疑慮，經調查未發現公務人員有圖利或收受賄賂等不法事實，也沒有證據證明林智堅因相關追加工程而獲取利益，因此認定圖利罪嫌不足，予以不起訴；檢方亦認定偽造文書部分罪嫌不足，予以不起訴；林智堅不起訴處分將依法送交台灣高等檢察署再議。