竹北藍白合破局 黃國昌批毀諾 柯文哲：宜蘭、新北恐出問題

竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌（中）批評，國民黨無法信守承諾。(圖／取自民眾之聲)

AI摘要 文章摘要整理： 竹北市藍白合作因人選與承諾爭議破局，民眾黨與國民黨各自堅持立場，邱臣遠、吳旭智形成三腳督，並可能牽動新竹縣長及後續縣市選戰。

2026年地方選舉竹北市藍白合正式破局，民眾黨主席黃國昌 昨偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會，指兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾。國民黨主席鄭麗文 表示，竹北選情具特殊性，但不改變共同努力、追求合作的初衷。徐欣瑩則透過發言人指出「徐欣瑩問心無愧，更會持續努力」。

民眾黨創黨主席柯文哲 昨赴台南輔選受訪表示，藍白合是大趨勢，但政治起碼要做到誠信，當初協商後的承諾就是支持雙方在新竹縣、竹北市參選，沒想到最近「國民黨都不理我們了」。柯文哲還示警，竹北藍白整合沒處理好，很可能外溢到全台灣，「接下來宜蘭、新北也會出問題」。

回顧國民黨、民眾黨今年3月雙方公布合作協議，藍營公布鄉鎮市長由兩黨協商工作小組邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調，白營卻隻字未提，各自表述似乎早埋伏筆。如今民眾黨宣布邱臣遠參選到底，國民黨吳旭智也完成領表，將形成三腳督態勢。不僅藍白整合觸礁，恐衝擊國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情。

黃國昌說，過去幾個月，民眾黨依照兩黨共識進行新竹選舉規畫。前兩周他公開呼籲國民黨主席鄭麗文信守承諾、徐欣瑩說到做到，國民黨卻到最後都沒有處理竹北內部問題；他前天晚上有與鄭麗文見面，鄭麗文明確表達無法處理竹北市長選舉，他覺得非常遺憾。

對此，鄭麗文表示，理解黃國昌的心情，也感謝民眾黨一直展現合作誠意。竹北選情具有高度特殊性，地方經營、民意結構及整體布局，都有必須審慎考量的因素，因此在人選安排上，雙方確實存在不同評估，但這並不改變彼此共同努力、追求合作的初衷。

白營人士透露，徐欣瑩自3月便尋求民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌支持，並承諾擺平黨內竹北市長人選，鄭麗文也曾多次允諾。未料6月民進黨徵召現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長後，藍營評估竹北勝算增加，態度轉變。

藍營輔選人士透露，國民黨並非不願禮讓竹北，但邱臣遠民調遲未有起色，加上竹北選情牽動新竹縣長選舉勝負，無法輕易退讓。藍營曾一度建議白營換更有勝算的人選來談，但黃國昌堅持徐欣瑩有承諾過。藍營考量邱臣遠民調未見起色的情況下，國民黨有自身選局考量，難以直接讓出。

竹北藍白合破局，民眾黨指國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩說話不算話，徐欣瑩透過發言人指出「徐欣瑩問心無愧」。(本報資料照片)