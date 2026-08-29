50年後 台灣人口估剩1215萬人 高齡化恐讓醫療體系快速崩壞

少子化趨勢，人口老化日益嚴重，國發會推估，2075年時，台灣的總人口數會腰斬至1215萬人。（記者潘俊宏／攝影）

國發會發布最新2026年2075年人口推估結果，仍繼續維持少子化的趨勢，2045年台灣人口將跌破2000萬，到2075年更會直接腰斬至1215萬人。醫界分析，少子化、高齡化雙重擠壓，繳保費者變少、用醫療資源者增加，將對健保 帶來龐大壓力，再加上醫護人力斷崖式缺工，長者所需照護卻愈加複雜，政府導入更多資源，否則醫療體系也將快速崩壞。

國發會人力發展處處長謝佳宜表示，台灣生育率仍處較低水準，人口結構即將告別勞動力充沛期，而人口老化與人口總量減少的情況將日益明顯。

人力短缺 勞動供給恐嚴峻緊縮

人口減少最直接反映的就是勞動力短缺問題。謝佳宜表示，未來50年，工作年齡人口總量將減少近三分之二，整體勞動供給面臨嚴峻緊縮；2037年起，過半數的工作年齡人口將由45至64歲中高齡族群所組成，產業人力資源運用與職務設計，需加速向中高齡友善轉型。

國發會原先推估台灣的「人口紅利」將於2028年結束，謝佳宜說，人口紅利是指青壯年人口占總人口比重達66.7%以上，此次因為出生數減少、分母下降，人口紅利結束時間點延後到2030年，但這非體質變好，是受人口結構轉變的影響。

人口扶養負擔方面，潛在支持比（青壯年與老年人口之比）續減少，扶養比（每百位青壯年人口需扶養的幼年、老年人口數）續增。2035年潛在支持比為2.2，扶養比55.2；2075年潛在支持比跌至0.8，扶養比136.6。

行政院發言人李慧芝表示，政府已經啟動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將人口、家庭政策提升至國家發展戰略層次，未來將陸續規畫「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，建構涵蓋全齡、全生命周期的人口政策，提升台灣面對人口變遷的韌性。

台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，面對高齡化，各層級醫院都應強化老年醫學及整合照護，並擴充在宅、居家醫療。由於高齡患者常有多重共病，診療所需時間及複雜度更高，未來健保檢討「急重難罕」科別支付時，也應納入老年醫學，落實賴清德總統提出的「不同工、不同酬」。

國發會每兩年依據最新戶籍人口資料，更新出生、死亡及遷徙等人口變動要素假設情境，客觀描繪台灣未來長期人口趨勢，提供政府與各界作為前瞻規畫及加速社會轉型的參考。

亞洲鄰國 也面臨人口縮減趨勢

台灣人口於2019年達到2360萬人最高峰，隨後一路下滑。謝佳宜表示，全球已有四分之一國家與地區出現人口減少，亞洲主要鄰國目前也已陸續面臨人口縮減，未來40年內均將面臨相同趨勢。

謝佳宜表示，少子化是全球面臨的共同課題，亞洲主要鄰國多已落入超低生育率1.3人以下，台灣2025年生育率則是0.7人，低於日本1.14人、新加坡0.87人、韓國0.8人。

根據內政部資訊，2025年台灣新生兒數10萬7812人，連十年下降，再創新低。謝佳宜表示，今年新生兒數將跌破十萬人大關，中推估值為9.4萬人。

2075年總人口預測 製表／財經中心