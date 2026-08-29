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收入低、房價高…多數年輕人不敢承擔育兒責任

台灣新聞組／綜合29日電
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年輕人認為「不婚不生，快樂一生」才是人生，因為生孩子不是單純多一筆支出，而是意味...
年輕人認為「不婚不生，快樂一生」才是人生，因為生孩子不是單純多一筆支出，而是意味著家庭必須重新安排住宅、工作、托育、教育與照顧。（記者余承翰／攝影）

國發會預估台灣人口數將一路往下，中央到地方政府催生政策效益卻有限，全國教保產業工會理事長郭明旭表示，政府看似推出許多鼓勵生育政策，但多偏向短期補助，加上台灣住房、工作與育兒等結構問題未解，難以讓年輕人感受到長期支持，只靠補助與口號恐難真正「催生」。

多數年輕人和新婚夫婦直言育兒責任重大，在普遍低薪且物價飛漲、通膨愈來愈嚴重情況下，只想先維持生活；政策有幫助，卻難以消弭育兒負擔沉重焦慮。他們說，生不生小孩不只是「補助多少」的問題，不僅與收入、房價、工作、育兒品質等有關，更牽動年輕父母對未來的規畫。

「養孩子是一輩子的事！」新北結婚半年的黃小姐夫妻曾討論，孩子出生不只是奶粉尿布，還有教育等問題；且成長期間心力、財力和時間耗費巨大，「我爸媽生我之後，足足20年沒出國」，政府想以「區區小利」鼓勵生育，談何容易？

台中黃姓夫妻育有一子，為照料孩子放棄雙薪，由丈夫扛生計，政府補助不無小補，但少一份薪水很辛苦，不敢再生第二個。

32歲的鄭小姐就說，雖工作多年，今年才覺得收入足以養活自己，「會想再多玩幾年」；同齡男友正拚創業，房貸每月高達8萬元，沒太多餘裕養小孩，也缺乏時間照顧，兩人甚至討論過戰爭等可能的衝擊，「現階段生育不在規畫內！」

結婚一年多的林先生與妻子指出，現行生育津貼多屬一次性補助，養育成本卻動輒百萬起跳；婚育宅抽籤機率宛如樂透；未來帳戶每月提撥負擔沉重。他們無奈說，僅靠零散的津貼與抽籤制住宅很難解決「不敢生、養不起」的低薪結構性困境。

陳姓家長說，政府如果不營造友善育兒環境，職場難以落實政策，祭再多補助依舊難以挽救生育率。

不過，年輕人選擇不生，還有經濟以外的因素。北市30多歲楊小姐也強調「責任很重要」，生活勢必受到衝擊。她直言，「不生小孩不一定是因為沒錢，而是不確定自己有沒有辦法為孩子負責一輩子」，就算提供再多金錢誘因都無法動搖；除非本就想生小孩且生活負擔重，政策就有些誘因。

30多歲林小姐今年訂婚，預計婚後生兩個小孩。在北市工作的她認為，中央和地方政府陸續拋出生育補助等誘因，金額累計的確不少，但養兒育女不能光靠政府的錢，最後還是要自己來。

精華 FAQ

  • 多數人認為育兒不只是一次性支出，而是長期責任，還要面對收入有限、房貸壓力與時間不足等問題，因此寧願先把生活穩住，再考慮生育。

  • 文章指出，政府多以生育津貼、婚育宅抽籤等短期措施為主，雖有些幫助，但無法解決低薪、房價高、職場不友善與育兒品質等結構性困境。

  • 有受訪者直言，不生不一定是因為沒錢，而是不確定能否負責孩子一輩子；也有人認為補助金額再多，最後養兒育女仍得靠自己承擔。

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