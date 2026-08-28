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有必要嗎…42秒被開13張罰單 台中警：請示中央開罰依據

台灣新聞組／台中28日電
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台中市議員江和樹。(記者陳秋雲／攝影)
台中市議員江和樹。(記者陳秋雲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台中霧峰一名駕駛短短42秒被開13張罰單，引發議員批評執法過當；警方則認為屬持續違規，並將向中央請示開罰依據與比例原則。

台中市霧峰區一名駕駛日前行經錦州路，短短42秒因跨越雙黃線、未依規定使用燈光等違規，被連續開出13張罰單，總金額1萬3800元（台幣，下同）。台中市議員江和樹批評執法過當，呼籲交通執法應以安全為目的，而非讓罰單無限堆疊。警察局長吳敬田表示，跨越雙黃線，持續違規行為，將請示中央開罰依據。

江和樹27日在台中市議會警消環衛業務質詢指出，接獲民眾陳情，7月30日上午11時44分，駕車行經霧峰區錦州路、美群路、峰堤路約800公尺距離，因違規42秒被開了13張罰單，20天後收到罰單才知道違規。

江和樹表示，從罰單照片可看到，該路段約8公尺寬，是雙向車道，部分路旁有停車。駕駛則稱，當時為閃避機車或路旁障礙物，才跨越雙黃線。

江和樹也在議會質疑，短短42秒竟被檢舉連開了13張罰單，平均每3秒就被罰1張，內容都是違反道交條例42條未依規定使用燈光、45條跨越雙黃線行駛，金額高達1萬3800元。雖然行車違規是事實應當受罰，「但有必要如此嗎？」。

對此，霧峰分局說明，因該路段有多處巷口，行為人雖違規時間相隔未逾6分鐘，但因行駛經過多處路口，依法屬多項單獨違規，本分局僅就民眾檢舉15項違規項目中，排除兩項因閃避障礙物外，其餘依法告發。

警察局長吳敬田表示，檢視檢舉畫面，因車主跨越雙黃線，有持續違規行為。依據道路交通管理處罰條例7-1條第3項，超過6分鐘或是超越另一個路口可連續開單。對於路口與巷口上條文用字的認定，以及42秒鐘開了13張罰單，將請示警政署，開罰依據以及是否違反比例原則。

警察局補充說明，13張罰單中，有6張未打方向燈，7張跨越雙黃線，依據裁罰細則若因不得已狀況違規，將開罰改為勸導。

精華 FAQ

  • 因駕駛在42秒內跨越雙黃線、未依規定使用燈光等，被連續開出13張罰單，總額1萬3800元，外界質疑罰單過度堆疊，是否符合執法目的與比例原則。

  • 江和樹認為，交通執法應以維護安全為目的，不應讓違規一次被拆成多張罰單無限累加；他也質疑42秒就開13張，平均約每3秒1張，顯然過當。

  • 霧峰分局表示，因行經多處巷口且屬多項單獨違規，依法告發；局長吳敬田則說將請示警政署，釐清路口與巷口條文認定及是否符合連續開罰規定。

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