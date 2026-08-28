我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

新聞評論／南台灣的水深火熱，炸出城市治理破洞

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
近日幾場豪雨讓半個南台灣泡在水中，高雄與台南災情尤烈。（記者劉學聖／攝影）
近日幾場豪雨讓半個南台灣泡在水中，高雄與台南災情尤烈。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

南高在豪雨與火災災情中再度暴露治水、稽查與災害管理失靈，文章批評巨額預算未轉化為防災成效，反映城市治理出現明顯破洞。

近日幾場豪雨讓半個南台灣泡在水中，高雄與台南災情尤烈，引發外界對政府治水成效的質疑。此外，台南還發生住宅區大爆炸案，加上先前幾起掩埋場詭異火災，都讓人驚駭難安。這些「水深火熱」景象，皆非單純的天災或意外，而是城市治理不佳才導致災情失控並反覆上演。

連日豪雨重創高雄，梓官、鳳山、仁武、大寮、鼓山、左營、前金、三民等行政區皆傳出災情，從蛋白區到蛋黃區幾無一倖免。對於如此嚴重災情，市長陳其邁解釋，這波豪雨24小時累積雨量一度達567毫米，超越前年7月凱米颱風的紀錄。但過去廿年，高雄所獲治水預算達2、300億，為何投入如此龐大預算，居民遇上大雨仍無法安心入眠？

高雄有不少區域確因地形地勢易於淹水，但審計部今年的查核報告卻直指，高雄市府在前年凱米颱風過後規畫的59件淹水改善工程，至去年底僅完工七件，完工率不及二成，還有多達19件工程經費無著落，形同空轉。如此執行效率，與陳其邁「緊緊緊」的施政風格，顯不相襯。

此外，審計部報告還揪出：汛期已至，關鍵的移動式抽水機採購竟未按時完成、維護保養紀錄出現登載異常、水利設施損壞多年任其擺爛等多項缺失。這些，都是人為問題，不能全推給「雨太大」，而是執行面沒跟上。對比高雄光鮮亮麗的「演唱會經濟」，這些被老天爺驗收未過的治水工程，才是城市治理見真章的關鍵。

隔鄰的台南，災情同樣慘重。永康與仁德更因連續三日暴雨陷入嚴重淹水，連相對地勢較高的台南火車站內軌道也被淹。然而，台南過去廿年的治水預算累計4、500億，高居全台之冠，黃偉哲又向中央爭取85億預算，外界卻看不到台南防洪韌性提升。

更可議的是，12年前賴清德任台南市長時曾聲稱，「今年汛期前可望解決仁德、永康區淹水惡夢」、「淹30年的痛苦，我花3年解決」；而今，賴總統的說詞卻顛倒過來，稱「不要遇到淹水就質疑中南部治水預算花到哪裡，這不公平」。人民在意的，不是錢花多少，而是治水成效如何。何況，當初他自己宣稱「治水成功」，如今被質疑，不是剛好而已？

在水淹台南期間，安南區一處出借作為停車場的私人空地，遭違規堆置工業廢油、鋁材及含鎂成分的化學廢棄物，遇雨產生劇烈反應，加上消防隊未察噴水灌救，釀成大爆炸，導致15傷及多處民宅受損。外界不解的是，這些高危險性的工業廢棄物，何以能堂而皇之運進住宅區空地？連附近建案施工人員，都曾目擊外車進場傾倒而拍照存證，何以市府和地方稽查系統看不見？這是市府官員集體失職，還是有人刻意「視而不見」，皆有待釐清。

值得注意的是，類似「非自然」火災，近兩年在台南市發生的頻率高得離奇。安南區的「城西垃圾掩埋場」，從去年3月到今年2月，一年內曾五度起火。去年11月間，堆疊大量丹娜絲風災廢棄物的後壁「烏樹林暫置場」，則持續悶燒十天；烏樹林火災還未撲滅，城西掩埋場又再度發生大火。兩處廢棄物堆置場同時失火，空汙拉警報，民怨沖天。

這些廢棄物堆置場一年發生多次燜燒，顯示市府對災害廢棄物管理及堆置處理出現嚴重缺失，更缺乏警覺，未落實噴水降溫等防備措施。這些，當然都是人為疏失，才會一再反覆上演。

從水災到火災，掀開民進黨長期執政的南高二市城市治理的漏洞。那是再多的治水預算，都難以填補的天坑。

精華 FAQ

  • 文章指出高雄雖投入2、300億治水預算，但面對豪雨仍多區嚴重淹水；審計部更揭露59件改善工程僅7件完工，抽水機採購、維護與設施管理也有缺失。

  • 文中提到台南近20年治水預算累計4、500億，中央還再爭取85億，但永康、仁德及台南火車站仍嚴重淹水，顯示龐大經費未有效轉化為防洪能力。

  • 文章認為安南區爆炸案與城西、烏樹林等場址多次起火，都顯示廢棄物堆置、稽查與消防防備失當；高危險廢棄物進入住宅區空地，暴露市府監管嚴重失靈。

陳其邁

上一則

森崴下市 銀行盼台電撥付保留款 台電：未達付款階段

下一則

有必要嗎…42秒被開13張罰單 台中警：請示中央開罰依據

延伸閱讀

賴稱罵中南部治水錢不公平 藍批卸責：人民還是淹在水裡

賴稱罵中南部治水錢不公平 藍批卸責：人民還是淹在水裡
12年花5.8億 高雄鼓山三路仍淹 台南有住家今年已淹3次水

12年花5.8億 高雄鼓山三路仍淹 台南有住家今年已淹3次水
冷眼集／操作國難牌 綠政治勘災牛皮一戳就破

冷眼集／操作國難牌 綠政治勘災牛皮一戳就破
南台灣暴雨狂炸 車滅頂災情慘 山區撤離2000多人

南台灣暴雨狂炸 車滅頂災情慘 山區撤離2000多人

熱門新聞

台灣人不愛國旅紅到海外，新加坡海峽時報歸咎給住宿費過高、夜市千篇一律等原因。本報系資料庫

花錢活受罪？台灣人不愛國旅連外媒都關注 專家給解方

2026-08-21 09:46
陳幸妤下午受訪指出「趙建銘現在跟我兒子說10月5日要還，還告訴我兒子要發聲明說是兒子同意的」。記者袁志豪／攝影

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

2026-08-25 09:20
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。(華航提供)

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

2026-08-26 17:46
安以軒（右）、丈夫陳榮煉（左）。(聯合報系資料照)

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

2026-08-19 01:10
陳幸妤日前受訪談及感情過往，坦率真誠的發言引發網友討論與不捨。(本報系資料照)

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

2026-08-26 10:29
日前趙建銘返台在機場面對記者詢問不發一語，今主動在台南向媒體說明離婚經過。(聯合報系資料照)

與陳幸妤離婚 趙建銘：我是被逼的、診所6千萬貸款我早還清

2026-08-24 21:16

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻