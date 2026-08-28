新聞評論／南台灣的水深火熱，炸出城市治理破洞

近日幾場豪雨讓半個南台灣泡在水中，高雄與台南災情尤烈。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南高在豪雨與火災災情中再度暴露治水、稽查與災害管理失靈，文章批評巨額預算未轉化為防災成效，反映城市治理出現明顯破洞。

近日幾場豪雨讓半個南台灣泡在水中，高雄與台南災情尤烈，引發外界對政府治水成效的質疑。此外，台南還發生住宅區大爆炸案，加上先前幾起掩埋場詭異火災，都讓人驚駭難安。這些「水深火熱」景象，皆非單純的天災或意外，而是城市治理不佳才導致災情失控並反覆上演。

連日豪雨重創高雄，梓官、鳳山、仁武、大寮、鼓山、左營、前金、三民等行政區皆傳出災情，從蛋白區到蛋黃區幾無一倖免。對於如此嚴重災情，市長陳其邁 解釋，這波豪雨24小時累積雨量一度達567毫米，超越前年7月凱米颱風的紀錄。但過去廿年，高雄所獲治水預算達2、300億，為何投入如此龐大預算，居民遇上大雨仍無法安心入眠？

高雄有不少區域確因地形地勢易於淹水，但審計部今年的查核報告卻直指，高雄市府在前年凱米颱風過後規畫的59件淹水改善工程，至去年底僅完工七件，完工率不及二成，還有多達19件工程經費無著落，形同空轉。如此執行效率，與陳其邁「緊緊緊」的施政風格，顯不相襯。

此外，審計部報告還揪出：汛期已至，關鍵的移動式抽水機採購竟未按時完成、維護保養紀錄出現登載異常、水利設施損壞多年任其擺爛等多項缺失。這些，都是人為問題，不能全推給「雨太大」，而是執行面沒跟上。對比高雄光鮮亮麗的「演唱會經濟」，這些被老天爺驗收未過的治水工程，才是城市治理見真章的關鍵。

隔鄰的台南，災情同樣慘重。永康與仁德更因連續三日暴雨陷入嚴重淹水，連相對地勢較高的台南火車站內軌道也被淹。然而，台南過去廿年的治水預算累計4、500億，高居全台之冠，黃偉哲又向中央爭取85億預算，外界卻看不到台南防洪韌性提升。

更可議的是，12年前賴清德任台南市長時曾聲稱，「今年汛期前可望解決仁德、永康區淹水惡夢」、「淹30年的痛苦，我花3年解決」；而今，賴總統的說詞卻顛倒過來，稱「不要遇到淹水就質疑中南部治水預算花到哪裡，這不公平」。人民在意的，不是錢花多少，而是治水成效如何。何況，當初他自己宣稱「治水成功」，如今被質疑，不是剛好而已？

在水淹台南期間，安南區一處出借作為停車場的私人空地，遭違規堆置工業廢油、鋁材及含鎂成分的化學廢棄物，遇雨產生劇烈反應，加上消防隊未察噴水灌救，釀成大爆炸，導致15傷及多處民宅受損。外界不解的是，這些高危險性的工業廢棄物，何以能堂而皇之運進住宅區空地？連附近建案施工人員，都曾目擊外車進場傾倒而拍照存證，何以市府和地方稽查系統看不見？這是市府官員集體失職，還是有人刻意「視而不見」，皆有待釐清。

值得注意的是，類似「非自然」火災，近兩年在台南市發生的頻率高得離奇。安南區的「城西垃圾掩埋場」，從去年3月到今年2月，一年內曾五度起火。去年11月間，堆疊大量丹娜絲風災廢棄物的後壁「烏樹林暫置場」，則持續悶燒十天；烏樹林火災還未撲滅，城西掩埋場又再度發生大火。兩處廢棄物堆置場同時失火，空汙拉警報，民怨沖天。

這些廢棄物堆置場一年發生多次燜燒，顯示市府對災害廢棄物管理及堆置處理出現嚴重缺失，更缺乏警覺，未落實噴水降溫等防備措施。這些，當然都是人為疏失，才會一再反覆上演。

從水災到火災，掀開民進黨長期執政的南高二市城市治理的漏洞。那是再多的治水預算，都難以填補的天坑。