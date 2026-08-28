黑白集／從1名失控女兵 看見台灣戰力空洞化

台灣志願役嚴重不足，引發戰力空洞化憂慮。圖為今年8月國軍漢光演習落幕，海軍陸戰隊陸續換裝美製M4A1步槍及陸戰一型戰術背心。（本報資料照片）

海軍繼光艦女兵「阿珍」，因開會未到遭長官質疑，突然情緒失控出拳打人。澎湖地院依陸海空軍刑法「施暴長官」罪，判她六個月。

此案拖過兩年半才完成一審，刑度是法定最輕本刑之半，頗符合近年司法判決留給社會的印象。至於軍法標榜「以儆效尤」的嚇阻效果，顯非法官考量。

問題在於：阿珍屬孤僻型人格，惡化為思覺失調症，曾因攻擊家人遭強制就醫。有如此病史者，絕不適合高壓力、高風險的軍旅工作。試想她病發時若手持槍械，或是軍艦正在海上與敵對峙，後果將多嚴重？

近年軍中類似狀況並不少見：志願役已嚴重不足，招募單位面對龐大業績壓力，不惜濫竽充數，只求滿足指標數字。至於這些人到軍中會不會成為問題，就留給別人煩惱了。

一年期義務役男明年將大舉入伍，國軍整體編現比將上升；但需要累積技術與經驗的職務，仍需由志願役擔任。人力供需狀況卻赤裸裸顯示，待遇誘因嚴重不足。

立院去年修法，將志願役官兵的專屬加給大幅提高到新台幣3萬元（約941美元），政院卻堅拒執行。賴總統近日宣布擴大戰鬥部隊加給，聲稱受益人員超過三成，其中其實多為義務役。原就不滿待遇的志願役看在眼裡，會是什麼滋味？

賴政府討好義務役男之心，與「不能遂立院之意」的意志，顯然遠超過對戰力空洞化的焦慮。（轉載自聯合報）