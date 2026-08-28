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台「健康幣」10月上路 健檢、癌症篩檢有獎勵

記者張文馨廖靜清林琮恩翁唯真／台北28日電
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賴清德總統27日下午在總統府主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供）
賴清德總統27日下午在總統府主持健康台灣推動委員會。（圖／總統府提供）

政府設定2030年癌症及三高標準化死亡率降低三分之一。賴清德總統昨於總統府主持健康台灣推動委員會表示，台灣已邁入超高齡社會，衛福部將在今年10月運用創新數位健康科技，推出「健康幣」政策，以獎勵機制鼓勵健康行為，讓更多民眾願意主動進行健檢、癌症篩檢、預防保健及健康管理，將健康行為融入日常生活。

委員會近5個小時熱烈討論，衛福部長石崇良在會後記者會表示，健康幣政策為公私協力，衛福部花費新台幣5000多萬元建立健康幣累積與換算平台；兌換部分由民間ESG參與，政府不再另行編列預算。衛福部目前正接洽超商和賣場，可以來用健康幣做折扣和兌換實物，也會有藥局、醫院、壽險公司和地方政府參與，正在逐步擴大適用範圍。

賴總統指出，健康幣不只是一項健康獎勵制度，也是政府推動數位健康治理新模式；透過政府建立制度、公私協力共同參與，將攜手打造全民健康促進生態系。石崇良也說，將透過社區據點、壽險公司等人員協助民眾下載相關App，也會發布宣傳手冊和教學影片來盡量弭平數位落差問題。

國健署長沈靜芬說，健康幣上路後，依年齡、性別及風險因子不同，前兩年每人預估最高可累積3700至1萬3150幣，國健署祭出「有做就有幣、達標再獎勵」誘因，把健康政策從生病後治療往前推到預防。

健康幣上路後，同步規畫由社區藥局扮演諮詢窗口角色，向民眾說明健康幣政策。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜說，社區藥局可近性高，第一線接觸諸多領取慢箋長者，如發現長者健康異狀、符合癌篩條件可鼓勵篩檢，也可宣導疫苗政策。

台大公衛學院教授陳秀熙說，健康幣最大特色不只回饋個人健康，也納入民眾預防保健行為，降低住院、減少健保支出，屬於「以價值為中心」設計制度，可望成為落實預防保健的誘因。

此外，賴總統也提到「原住民族健康韌性國家行動計畫」，他說，原住民族與全體國人平均餘命存在7.54歲落差，凸顯健康平權仍有努力空間；衛福部透過「原住民族健康韌性國家行動計畫」15項核心策略，積極提升在地醫療量能、建構文化安全感、以及培育部落人才，成為守護族人健康最可信賴的後盾。

精華 FAQ

  • 衛福部預計在今年10月推出健康幣，透過點數獎勵鼓勵民眾主動健檢、癌症篩檢、預防保健與健康管理，讓健康行為更融入日常生活。

  • 衛福部先花費5000多萬元建置累積與換算平台，兌換部分則由民間ESG協力提供，政府不再另外編列預算，並正洽談超商、賣場、藥局與醫院參與。

  • 政府將透過社區據點、壽險公司人員協助下載App，也會提供手冊與影片降低數位落差；同時結合社區藥局、癌篩與疫苗宣導，強化預防保健。

賴清德 癌症

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