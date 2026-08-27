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「選病情單純患者」…台大急診等床35天 工會揭挑菜文化

台灣新聞組／台北27日電
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台大急診人數居高不下，衛福部長石崇良表示，將與院長余忠仁討論排床待床制度。（記者...
台大急診人數居高不下，衛福部長石崇良表示，將與院長余忠仁討論排床待床制度。（記者陳正興／攝影）

85歲婦人因肺炎至台大急診就醫，不幸於待床12天後病逝，引發討論。台大院內人士爆料，上周另有一名病患於急診暫留區等床竟達35天，輪值護理師為其抽血時，才發現此異常事件。對此，衛福部長石崇良表示，難以理解，為何病人寧在台大等床，也不願轉院，該院企業工會顧問則爆出「台大醫院挑菜」文化。

台大醫院院長余忠仁指出，最近一年多來，台大急診就診人次回升，甚至達到近年新高，以今年7月為例，急診就累積9500多人，平均每天超過300人。進一步分析發現，急診患者大多為檢傷分類1至3級等急重症病人，需要及時處置，經評估後住院或立即安排住院。

該院企業工會顧問、台大急診護理師郭豐慈則點出3大癥結，「救護車病人堅持至台大就醫」、「不分疾病輕重，不少患者自行就醫，常以台大急診為第一選擇」、「台大醫院挑菜，傾向讓病情單純、較好照顧的患者住院」。

石崇良表示，台北區9大醫學中心僅剩下台大醫院急診壅塞，以往急診人滿為患的馬偕、新光、亞東等醫院均獲得改善。目前台大急診平均每天收治300多名病人，他20多年前在台大急診服務時，當時每天就醫人數也才200至250人之間，現在確實愈來愈多。

事實上，各大醫院急診處置病人住院方式不盡相同，例如長庚醫院採用電腦派床，病情嚴重符合相關指標，就會啟動收治流程，加快速度，如此便可提升病床的周轉率。石崇良表示，針對轉床率較高的醫事人員及單位，台大醫院均給予獎勵。

此外，台大醫院調度病房權力在各科總醫師手上，石崇良表示，如何讓病房調度更具制度化，避免遺漏之處，將為當務之急，將與院長余忠仁討論細節，以期讓排床待床更具制度。

台大醫院企業工會顧問、台大急診護理師郭豐慈則點出3大癥結，「救護車病人堅持至台大就醫」、「不分疾病輕重，不少患者自行就醫，常以台大急診為第一選擇」、「台大醫院挑菜，傾向讓病情單純、較好照顧的患者住院」。

郭豐慈指出，雙北消防體系雖有適當救護政策，採就近送醫模式，但只要家屬堅持要送台大，救護車仍會將人送至該院，而非依醫院是否通報急診滿床綜合判斷，以免家屬投訴。

至於病房收治病人挑菜，郭豐慈表示，有人在急診待床長達10、20天，但有人候床不到1日就順利住院，這就是所謂的「挑菜」，選擇病情較為單純的急診患者住院。至於照顧相對困難、傷口較大、需用氧氣，或綜合數項複雜照顧因素等急診病人，則常以「量能無法負荷」為由，讓病患繼續留在急診。

曾於台大醫院急診醫學部任職的衛福部長石崇良說，「不能說完全沒有這種現象」，但這應該只是個案；台大醫院開床由各科總醫師評估病人收治，因此，「挑菜現象不敢說沒有」。

對於「挑菜」一說，台大發言人陳彥元表示，「不是只有台大會挑菜，各醫院都會，因為病床就那幾張，醫生每天都在選擇，誰最需要那張病床」。

精華 FAQ

  • 報導指出，85歲婦人肺炎待床12天後病逝，另有病患在急診暫留區等床35天才被發現異常。院方也坦言急診人次回升，今年7月平均每天超過300人，壅塞情況明顯。

  • 工會顧問認為，台大病房收治時傾向先選病情較單純、較好照顧的患者，讓較複雜、傷口大或需氧氣者留在急診等待，形成外界所稱的「挑菜」現象。

  • 衛福部長石崇良表示，病人寧可在台大等床也不願轉院，確實令人不解，並將與院長討論制度化排床。台大則稱各院都會挑選最需要床位的病人，並非只有台大如此。

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