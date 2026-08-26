台大急診壅塞遭爆挑菜文化 醫師指大多不是沒病床 關鍵在院方管理

針對外界質疑患者為何可能等候住院35天，一名醫師直言，若真的等候這麼久，「大部份住不了院的原因不是單純沒有空病床」，而是涉及醫院內部行政管理。示意圖，非新聞當事者。(記者陳正興／攝影)

一名8旬婦人在台大 醫院急診室留置達12天，因病過世，昨天台大工會爆料曾有留置35天的患者，有「挑菜文化」。不願具名急診醫師表示，病人是否需要住院，原則上應依疾病嚴重度及治療反應判斷，若治療超過3天病況仍未改善，就應考慮收住院；一旦確定住院，若樓上有空床，相關科別就應盡快收治。

該醫師說，以他們醫院為例，若病人治療流程預期超過3天、病況仍未改善，原則上就應收住院，若有空床該科應盡速收治。衛福部推動「48小時留置率」，也是希望降低患者長時間留在急診的情況，盡快轉入病房治療。

但若樓上沒有空病床，患者只能繼續留在急診治療，醫師舉例，肺炎患者通常需要1至2周療程，若沒有空病床，就可能留在急診觀察區持續接受抗生素治療，只能將急診觀察區當成病房使用。

針對外界質疑患者為何可能等候住院35天，該醫師直言，若真的等候這麼久，「大部份住不了院的原因不是單純沒有空病床」，而是涉及醫院內部行政管理。

他說，台大總院有超過2000張病床，不可能該專科病房1個月都沒有病人出院，關鍵在於急診病人住院收治流程是否順暢。例如負責決定收治的總醫師，理論上應該知道急診有該科患者已經等候數天，為何仍未收治？此外，院方主管是否持續掌握急診病人候床情況，也會直接影響病床調度。

「急診病人壅塞一直都不是急診室的問題。」他表示，急診醫師能做的是診斷及治療，但真正能決定空病床如何分配、各科是否收治急診患者的，應提升至醫院行政管理階層，因此若只要求急診醫師改善，恐怕無法真正解決問題。

他說，不同醫院的組織文化及病床管理制度也可能造成差異，例如有些醫院由樓上各科醫師決定是否收治，急診本身沒有簽床權；有些醫院則採「判科制」，由急診將患者判給適當科別後，該科原則上就必須收治，除非提出改判需求。

至於同1科同時有多名患者等待住院，如何決定優先順序？醫師表示，並非單純按照先來後到，而是依疾病嚴重程度判斷。例如患者第一天病況嚴重需要住院，但第二天已退燒、相關指標改善，即使療程仍需持續，可能改採OPAT門診靜脈抗生素治療，讓患者回家接受治療，將病床留給更需要住院的患者。

他表示，過去台中榮總的48小時留置率也曾偏高，後來因院方高層強力要求各科收治急診患者，才逐步改善，顯示院方行政管理及主管態度對急診壅塞具有關鍵影響。

對於醫界流傳的「挑菜文化」，他說，「賣菜」是台大內部對急診收治文化的一種說法，形容急診醫師將許多待床的患者病情跟各科總醫師報告，讓總醫師挑選患者收治，凸顯急診在部分醫院病床分配上較為弱勢。

若要真正解決急診病人長時間候床問題，重點不應只放在急診醫師，而應從「院方行政端」著手，檢視病床調度、各科收治責任及主管監督機制，才能避免急診病人長時間滯留急診室待床住院。