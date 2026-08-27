交部促違法App「173叫計程車」下架 學者痛批：處理太慢

「173叫計程車」App在台營運多年，不料卻被查出未經主管機關核准經營，引發爭議。（記者黃仲明／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 173叫計程車App被爆長期涉違法營運與多起性侵、騷擾案件，交通部雖已要求系統商下架並通知地方開罰，但學者批評政府反應過慢。

在台灣主打便宜省錢的「173叫計程車」App ，近年接連爆發嚴重的性侵與個資騷擾恐嚇案件，如今更被查出未經主管機關核准經營。交通部表示，將協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App，同時也發文給各地方政府，針對違法經營平台，地方主管機關最高可依法開罰2500萬元（台幣，下同）。

不過台北市長蔣萬安 早在6月時就建議中央主管機關立刻將其下架，如今都已快9月，該違法App卻仍在運作中。消基會交通組召集人李克聰批評，該App負評已傳多年，政府都「看不見」、無法做即時監督與處置，呼籲建立平台監管機制。

標榜車資是一般計程車7折起的省錢叫車平台「173叫計程車」，主打不向司機收取25％高額抽成、省下成本回饋消費者，上線服務至少已6至10年，宣稱有上萬名司機加盟。由於車資便宜，在小資族間掀起浪潮，但屢傳出司機素質良莠不齊，前年甚至有旅客被司機載到河堤性侵，事後向客服反映，卻被告知「無法越權處理」。

北市議員柳采葳今年6月間踢爆，有女主播使用「173叫計程車」搭計程車，卻被男司機傳訊息「你很漂亮」騷擾，將司機封鎖後，卻仍遭司機打電話恐嚇，蔣萬安當時回應，該平台未在國內登記，會建議中央即刻下架。

台北市公運處表示，今年6月15日將「173叫計程車」平台相關未經核准經營計程車客運服務業，以及該平台對外揭露營運主體為境外公司等事證，行文交通部、數發部及經濟部。交通部8月14日回文表示，已請經濟部就違反公司法部分，移由檢調機關調查中，並行文App系統商於應用程式商店及網路平台下架。

交通部公共運輸及監理司表示，叫車平台主管機關為地方政府，台北市先前曾通報數發部協助下架「173叫計程車」時，數發部認為應找交通主管機關辦理，交通部便幫忙發函系統商，要求下架相關App，同時也行文各地方政府，提醒非法平台最高可依法開罰2500萬元，若因業者無落地、追不到人，可反向抵制，要求業者不與該平台合作，以維護消費者權益。

據了解，交通部已發函給谷歌、蘋果等系統商，要求系統商下架，並將函文副本送給數發部，知會數發部相關事宜。

北市府公運處說，目前查到該公司是設在境外，173平台問題其實存在很久，先前刑事案件有影射北市派遣車隊，但經查該平台並未與北市派遣車隊合作。

然而平台已運作多年、性侵案也發生兩年多，如今政府部門推來推去，也讓學者痛批「處理得太慢了」。李克聰表示，現行平台監管都很被動，政府往往等問題變嚴重再處理，呼籲應建立平台監管機制，主動搜集消費者申訴、檢驗真實性，案件量夠多便應啟動處置程序、提前示警民眾。平台問題牽涉交通部與數發部，行政院應思考成立專案小組或委員會，讓地方政府可以反映、落實杜絕非法平台。