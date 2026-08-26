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8旬婦待床12天病死台大 知情人士：患者等不到也拒轉院

記者翁唯真林琮恩／台北26日電
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台大醫院急診壅塞已成常態，待床天數遠高於平均值，不少患者床位被安置醫院大廳兩側，...
台大醫院急診壅塞已成常態，待床天數遠高於平均值，不少患者床位被安置醫院大廳兩側，就醫隱私堪慮。（圖／讀者提供）

一名罹患肺炎的80多歲女性至台大醫院急診，等候住院，待床長達12天，期間曾被詢問是否能轉院，最後不幸病逝，至死仍未等到病床。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，個案於待床期間，「該做的，台大都有做」。健保署前署長李伯璋點出這起急診悲劇背後的癥結，那就是台灣始終未能真正落實分級醫療，

台大知情人士透露，該個案安置於急診室大暫留區，並非病逝於大廳走廊，且死亡前一日，高層已指示將她收治至樓上病房，突然病逝，讓醫護人員感到震驚。

針對此事件，衛福部長石崇良認為，「等候12天，這並不尋常。」要求醫事司進一步了解該個案候床原因，並督導院方改善。劉玉菁表示，就目前掌握資訊，病人於急診等候住院期間獲得妥善的醫療處置及治療，台大並未因病人留在急診而疏於提供服務。

調查顯示，最容易出現急診壅塞的三家醫院分別為台大醫院、林口長庚醫院、高雄長庚醫院，因其專業獲得民眾高度信任，病人較為集中，容易出現急診壅塞情形。

針對台大急診患者待床12天，仍不幸過世事件，劉玉菁表示，台北市衛生局已著手調查該院候床天數偏長的原因，報告將於一個月內出爐。

李伯璋表示，迄今仍有許多民眾存有名醫迷思，盲目追求權威醫師，直覺生了病，就應至台大、北榮等龍頭醫院，以致幾家醫學中心急診人潮湧現，待床天數遠高於平均值，即使台大與北市聯合醫院合作「綠色通道」，大部分病家還是不願離開台大。

近期台大院方祭出多項緩解急診壅塞的措施，但急診病人數量不減反增，甚至來到高點，知情人士表示，許多長期在台大接受治療的老病人，在出現併發症時，因信賴台大，而選擇回台大急診，即使自費搭乘救護車，也是如此。現階段台灣缺乏強制轉院措施，院方無法婉拒患者，以致急診壅塞窘境依舊。

精華 FAQ

  • 一名80多歲肺炎女病患到台大急診等候住院，待床長達12天，期間曾被詢問是否轉院，最後仍不幸病逝，成為外界關注的急診悲劇。

  • 衛福部表示個案等待期間台大有持續提供該做的醫療處置，知情人士也指出患者在急診大暫留區接受照護，死亡前一日甚至已安排收治上樓病房。

  • 李伯璋指出，核心癥結在於台灣未真正落實分級醫療，民眾習慣直奔台大等醫學中心，導致急診人潮集中、待床時間過長，壅塞問題難以化解。

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