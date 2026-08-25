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趙建銘稱教育基金「有賺有賠都抵銷」 陳幸妤：錢沒進戶頭都要打問號

記者袁志豪／台南即時報導
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陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘跟兒子說會有贈與稅問題，兒子反問「不是我自己的錢回...
陳幸妤今天上午受訪指出，趙建銘跟兒子說會有贈與稅問題，兒子反問「不是我自己的錢回去嗎」，趙再稱保單現在解約會虧損。(記者袁志豪／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳幸妤質疑趙建銘教育基金說法前後不一致。
  • 重點二：趙稱要還子女款項並提及投資虧損與贈與稅。
  • 重點三：陳幸妤認為錢未入戶頭前，還款進度仍有變數。

前總統陳水扁的女兒陳幸妤及趙建銘離婚風波持續延燒，陳幸妤今天上午受訪指出，昨天趙建銘跟兒子說「投資有賺有賠都抵銷」，「我就跟兒子討論，他真的有可能投資到零或負嗎」，趙建銘還說會有贈與稅問題，兒子反問「不是我自己的錢回去嗎」，趙再稱保單現在解約會虧損。

陳幸妤今天上午9時許從台南市東區牙醫診所對面的住家現身，面對媒體再提問教育基金是否有進展？陳幸妤說「他後來連打二通電話打給小兒子說，小兒子的部分700萬(台幣，下同)他要還800萬，然後我就跟我兒子說『你自己算一下，這樣6年半，大概年報酬率是多少』。」

至於是否也是昨天說的10月5日才還，陳幸妤指出「那是他跟老大講的時間，他跟最小的沒有講，剛剛老二也有跟他聯絡，因為趙建銘也找老二，然後老二部分是715萬，趙建銘說他要轉800萬；他這人隨心所欲，對數字沒有什麼精確到小數點下第二位。」

至於老大的部分，陳幸妤表示「趙建銘說要多給20萬， 就是還890萬再多20萬，這樣好像不太對，老二、老三拿比較多」；「不過，我沒有意見，反正利息就看趙建銘隨便給啊，他還在說因為投資有賺有賠，都抵銷了，又跟我兒子說會有贈與稅的問題』。」

陳幸妤轉述「然後我兒子問爸爸『為什麼會有贈與稅的問題？不是我自己的錢回去，應該不會有贈與稅的問題吧？』我也不知道，後來趙建銘好像沒有在講贈與稅的問題，但又說『保單解約，錢會虧損，我會少給，你能接受嗎？』我兒子就回他『那不能先用別的錢先還我，然後保單以後解約，這裡的錢再還你？不要讓你虧損』。」

陳幸妤指出，「我兒子詢問『當初你讓我簽了那麼多資料，現在保單解約，我是本人要回去簽名，但是我現在人在國外上班啊，不可能回去簽』，趙建銘就說『沒關係啊，保單解約我打一個電話就好了』」，陳幸妤表示「我就想說，我之前保單解約好像不是打個電話就可以解決的事情，我聽起來也覺得怪怪的，所以我不知道。」

陳幸妤說，不過後來趙建銘就沒有再爭論，他們現在就是直接講一個數字；至於趙建銘稱投資都抵銷了，「我是這樣擔心啦，我昨天有跟兒子討論說，他錢真的有可能投資到有賺有賠，現在零或是負嗎？這幾年股票那麼好，就算像我這種不會投資的人放個 ETF，基本上也都是正的啊。」

對於網友計算，如果當初投資0050，到目前大概可以拿8千萬，陳幸妤回應「我覺得他不會去放 0050 啦，他會覺得大家滿街都放 0050，他可能會放一個比較特別的，所以也很難說」，「他也沒有說他投資了什麼，我們都不知道他投資了什麼，因為老大一個月前就有說『如果說你買保單，我想要看到保單。』」

陳幸妤轉述，「然後他就跟老大說他上班很忙啊，他沒空找這些東西，這些細節不重要啦，『反正你媽就是要2300萬嘛，那我就還2300 萬啊，你不要管這些細節啦』」；對於趙建銘是否能如期在10月5日交還教育基金，陳幸妤回應「以我跟他認識這麼久，我覺得錢沒進到戶頭前，我們都要打一個問號。」

精華 FAQ

  • 她認為趙建銘雖然口頭上提出還款數字，但說法反覆、細節不明，且錢若沒有真的進到戶頭之前，都不能算確定，因此對進度保持高度保留。

  • 他對不同孩子提出700萬、715萬等金額，另稱要多還到800萬或890萬，再加20萬，並提到投資有賺有賠、可能有贈與稅與保單解約虧損問題。

  • 她最在意的是教育基金是否真的能按承諾返還，以及趙建銘提出的投資、稅務與保單解約等理由是否合理，因為在錢未入帳前一切都仍不確定。

陳水扁

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