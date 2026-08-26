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新聞評論／一場離岸風機火災 燒出綠電公安危機

聯合報社論
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台灣8月8日發生第一起離岸風機火災事故。（本報資料照片）
台灣8月8日發生第一起離岸風機火災事故。（本報資料照片）

8月8日凌晨，發生台灣第一起離岸風機火災事故。令人詫異的是，如此重大意外，主管機關和業者均未主動揭露任何資訊，消防單位甚至未接到報案紀錄。案發近半個月後，事故才被媒體披露。政府近年大力鼓吹綠電，一遇事故，卻表現得諱莫如深；這樣曖昧、不透明的態度，絕非一個現代民主政府應有的心態。

根據已知訊息，發生火警的風機是沃旭能源「大彰化西北離岸風場」1支14MW（百萬瓦）的風機，於8日凌晨3時29分出現故障，內建安全機制立刻自動跳脫停機；未料，風機機艙內部約在5時起火燃燒，至6時半自行熄滅。由於當時天候不佳，又在清晨沒有工作人員的時段，能源署在火勢停止後半小時才接獲沃旭通報；至於彰化縣消防局則表示，「當天並未接獲報案紀錄」。事後業者說，事故原因仍待進一步調查釐清，「將持續向主管機關及利害關係人報告最新進度」；能源署則表示，「依規定請業者釐清事故原因」。

此次意外，令人想起5月底台電麥寮風場第17號陸域風機起火。當時大火延燒7個小時，但因風機高度太高，消防車無力灌救，只能眼睜睜看著風機自行燃盡。而此次燒毀的離岸風機，高度約為麥寮風機之3倍；不難想像，一旦火勢延燒，不但更難撲救，所造成的危害也可能更大。

此次火災，並不代表所有離岸風機或同風場風機都安全堪憂。但令人擔心的是，能源署和業者都未主動揭露火災消息，甚至在媒體詢問時都消極以對，力圖掩蓋。這就不免令人質疑，政府大力推廣的綠能，難道不需要接受外界監督？台灣剛剛發生的「毒油事件」，其啟示不就在強調業者及主管機關有通報的義務；為何事關公安和環保的風機，政府卻可以支吾以對？

與5月起火的麥寮老舊陸域風機不同，此次失火的是全新設計、去年11月才剛完工發電的離岸風機。如此新穎風機，發生台灣史上第一起離岸風機火災，到底是個別機組設計建造的問題，還是另有其他業者也看不到的運作問題，難道不值得深入調查？何況，沃旭是百分之百的外商公司，而能源署對火災的作為，竟只是「請業者釐清事故原因」。如此蜻蜓點水，是表示政府其實沒能力監管？還是害怕深入一查，會導致綠能政策難以為繼？

鑑於大型風機一旦出事影響巨大，各國政府多半採取嚴格監管制度。例如，美國設有「安全與環境執法局（BSEE）」，專責監督美國離岸能源的作業安全。兩年前麻州發生離岸風機葉片斷裂事故，BSEE隨即介入監管調查，勒令其暫停發電，半年多後才解除禁令。但推動綠電多年，政府均未成立專責監管單位，比起其他國家，賴政府面對事故的消極不作為乃至隱瞞真相，簡直就在放水。

民進黨政府發展綠電，常遭外界批評「弊案頻傳」或「圖利綠色業者」；這次離岸風機火災，更暴露了綠電發展監管執行上的漏洞百出，對於公共安全完全缺乏透明有效的管理機制。一般工廠火災，都由消防機關調查事故原因；而關鍵基礎設施的風機火災，竟只需要「業者自行調查」，簡直匪夷所思。

近年綠電爭議頻傳。去年有高雄大樹「削山種電」風波和嘉義水上光電板遭風災重創事件，今年又有麥寮陸域、沃旭離岸風電的風機火災。此外，上市公司森崴能源子公司承攬台電離岸風電工程，因無法履約導致完工遙遙無期，公司遭下市。民進黨的綠能政策，已逐漸演成「爛尾樓」，賴政府還不警惕嗎？

精華 FAQ

  • 爭議在於事故發生後，主管機關與業者都未主動對外公布，直到近半個月後才被媒體披露；消防單位也沒有接獲報案紀錄，讓外界質疑通報機制失靈。

  • 起火的是沃旭能源「大彰化西北離岸風場」1支14MW風機，8日凌晨故障後自動停機，約5時機艙內起火，至6時半自行熄滅，能源署之後才接獲通報。

  • 文章認為政府只要求業者自行釐清原因，缺乏專責監管與主動調查，甚至對外態度曖昧，顯示綠電政策雖被大力推動，卻沒有相應的公共安全透明管理。

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