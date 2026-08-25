五熊昔上「康熙」驅魔畫面被翻出 網驚：又神預言

五熊模仿爸爸進行驅邪儀式，全場笑翻。(摘自Threads)

五熊（蔡頤榛）因涉嫌對日本 奈良藥師寺國寶「佛足石」潑油，遭到日本警方逮捕，這件事引發台日兩地高度關注，而網友翻出她多年前上「康熙來了」的畫面，她自述因為爸爸是乩身，從小就在迷信的家庭中長大，她還模仿爸爸驅魔逗樂全場，也讓網友直呼「康熙」真的是神預言。

五熊在日本國寶潑油的詭異行徑引發眾怒，有網友在Threads上分享她上「康熙來了」的畫面，主持人蔡康永 問五熊為何會這麼迷信，五熊表示爸爸是乩童，「然後他也會看面相手相那些，我媽很鐵齒，他們很常會為了這些事情吵架，我媽會說哪來的你就是在那邊神神鬼鬼，我爸就會生氣」。

五熊說，有次爸媽又吵架，爸爸很生氣，竟突然對媽媽開始做驅魔儀式，「他就突然停住這樣，呀撒撒撒赫~剎剎剎，退退退，惡靈退，我媽就傻住，一直看著他」，她坦言自己其實對爸爸的迷信有些抗拒，因為爸爸會因此規定她非常多的事情。網友感嘆「她今天會變瘋狂基督徒，也是對原生家庭的一個反動吧」、「從一個宗教極端家庭，容易走向另一個極端」，但也有人認為，迷信歸迷信，五熊的行為已經是犯罪。

五熊曾上「康熙來了」坦言自己來自迷信的家庭。(摘自Threads)