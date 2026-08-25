五熊昔上「康熙」驅魔畫面被翻出 網驚：又神預言
五熊（蔡頤榛）因涉嫌對日本奈良藥師寺國寶「佛足石」潑油，遭到日本警方逮捕，這件事引發台日兩地高度關注，而網友翻出她多年前上「康熙來了」的畫面，她自述因為爸爸是乩身，從小就在迷信的家庭中長大，她還模仿爸爸驅魔逗樂全場，也讓網友直呼「康熙」真的是神預言。
五熊在日本國寶潑油的詭異行徑引發眾怒，有網友在Threads上分享她上「康熙來了」的畫面，主持人蔡康永問五熊為何會這麼迷信，五熊表示爸爸是乩童，「然後他也會看面相手相那些，我媽很鐵齒，他們很常會為了這些事情吵架，我媽會說哪來的你就是在那邊神神鬼鬼，我爸就會生氣」。
五熊說，有次爸媽又吵架，爸爸很生氣，竟突然對媽媽開始做驅魔儀式，「他就突然停住這樣，呀撒撒撒赫~剎剎剎，退退退，惡靈退，我媽就傻住，一直看著他」，她坦言自己其實對爸爸的迷信有些抗拒，因為爸爸會因此規定她非常多的事情。網友感嘆「她今天會變瘋狂基督徒，也是對原生家庭的一個反動吧」、「從一個宗教極端家庭，容易走向另一個極端」，但也有人認為，迷信歸迷信，五熊的行為已經是犯罪。
她被指涉嫌對日本奈良藥師寺國寶「佛足石」潑油，因此遭到日本警方逮捕。此事不僅在日本引發關注，也在台灣社群掀起大量討論。 因為她的爭議行為太過突兀，網友便找出她過去上節目的片段，內容是她談自己從小在迷信家庭長大，還模仿爸爸做驅魔儀式，讓人覺得很諷刺。 有網友認為這像是節目神預言，也有人聯想到她可能是對原生家庭宗教氛圍的反動；但也有人強調，無論背景如何，潑油行為若屬實都已涉及犯罪。
精華 FAQ
她被指涉嫌對日本奈良藥師寺國寶「佛足石」潑油，因此遭到日本警方逮捕。此事不僅在日本引發關注，也在台灣社群掀起大量討論。
因為她的爭議行為太過突兀，網友便找出她過去上節目的片段，內容是她談自己從小在迷信家庭長大，還模仿爸爸做驅魔儀式，讓人覺得很諷刺。
有網友認為這像是節目神預言，也有人聯想到她可能是對原生家庭宗教氛圍的反動；但也有人強調，無論背景如何，潑油行為若屬實都已涉及犯罪。
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