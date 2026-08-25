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顧客辱罵推擠還動手 勞瑞斯牛排挺員工：拒絕暴力、拒接訂位

記者 高婉珮 ／即時報導
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勞瑞斯牛肋排餐廳台北店公佈事發時的監視器畫面。（摘自Instagram@lawr...
勞瑞斯牛肋排餐廳台北店公佈事發時的監視器畫面。（摘自Instagram@lawrystaipei）

AI摘要

文章摘要整理：

勞瑞斯台北店針對顧客辱罵、推擠並動手事件公開表態，宣布不再接受該名顧客訂位，同時強調第一線員工不應承受任何暴力與羞辱。

開業即將邁入25年的勞瑞斯（Lawry's）牛肋排餐廳台北店，25日首度針對顧客在店內對工作人員出現辱罵、推擠及肢體攻擊一事公開表達立場，強調餐飲服務建立在相互尊重之上，第一線人員不應因從事服務工作，就必須承受言語或肢體暴力。餐廳經審慎評估後決定，未來將不再接受該名顧客的訂位及用餐安排。

勞瑞斯牛肋排餐廳表示，開業近25年來已服務超過百萬人次，始終將「以禮待人」視為餐飲服務的基本原則，也重視每一位顧客的用餐感受。對於此次事件，餐廳指出，事發當晚現場團隊曾依照顧客要求，特別調整服務流程及點餐方式，希望盡可能滿足需求；即使服務過程存在不周之處，也不應成為辱罵、推擠甚至肢體攻擊的理由。

餐廳進一步表示，當晚值班主管在現場已多次致歉，並考量顧客與同行長輩的身分，希望透過溝通將衝突降到最低，但最終仍發生肢體暴力。所幸值班主管並未因此受傷，不過事件也讓餐廳重新思考第一線工作人員的安全與職業尊嚴。

「這不是報復，而是我們對第一線同仁安全與職業尊嚴應負的責任。」餐廳強調，餐飲業正面臨缺工與少子化等結構性挑戰，服務人員每天站在第一線，以專業與耐心接待顧客，合理的意見與批評都值得被聽見，餐廳也會持續檢視服務品質，但任何服務瑕疵都不應與辱罵或暴力畫上等號。

勞瑞斯牛肋排餐廳也向長期支持的顧客，以及所有餐飲、飯店、零售與服務業第一線工作者表達感謝，呼籲社會在追求服務品質的同時，也能看見服務人員應有的工作安全與基本尊重。

餐廳最後表示，基於保護員工及避免事件延伸，全體同仁後續將不再針對此案發表評論、透露個案細節，也不接受媒體採訪。

勞瑞斯牛肋排餐廳以藝術性濃厚的古典元件作為空間裝飾的主軸。（摘自勞瑞斯牛肋排餐廳...
勞瑞斯牛肋排餐廳以藝術性濃厚的古典元件作為空間裝飾的主軸。（摘自勞瑞斯牛肋排餐廳官網）

精華 FAQ

  • 因為該顧客在店內對工作人員出現辱罵、推擠甚至肢體攻擊，餐廳經審慎評估後認為，必須以員工安全與職業尊嚴為優先，因此決定不再接受其訂位及用餐安排。

  • 餐廳表示，現場團隊曾依顧客要求調整服務流程與點餐方式，值班主管也多次致歉，希望降低衝突，但最後仍發生肢體暴力，所幸主管沒有因此受傷。

  • 勞瑞斯強調餐飲服務建立在相互尊重之上，合理批評應被聽見，但任何服務瑕疵都不該成為暴力理由；同時也呼籲社會重視第一線服務人員的工作安全與基本尊嚴。

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