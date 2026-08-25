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優於全球 台人平均壽命升至81.27歲 北市最長壽 台東最低

記者劉懿萱／台北25日電
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內政部公布2025年簡易生命表，台灣人去年平均壽命達91.27歲。圖為在公園涼亭...
內政部公布2025年簡易生命表，台灣人去年平均壽命達91.27歲。圖為在公園涼亭內活動的民眾。(記者余承翰／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

內政部公布去年簡易生命表，台灣平均壽命升至81.27歲，因疫情趨緩與死亡率下降，已恢復到2019年水準，且台北市為全國最長壽地區。

台內政部昨公布去年簡易生命表，台灣人平均壽命為81.27歲，其中女性84.75歲、男性77.93歲；與聯合國公布去年全球平均壽命比較，台灣女、男性平均壽命分別高於全球平均水準8.6歲及7歲；另因新冠肺炎疫情趨緩，去年標準化死亡率較前年減少15人，恢復至疫情前水準。

內政部指出，隨嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19（新冠肺炎）疫情趨緩，死亡人數連續3年減少，去年國人死亡人數19萬9639人，較前年減少1674人，其中65歲以上15萬1936人，占76.1%，減少657人。

哪一個縣市居民最長壽？答案是台北市，平均壽命為83.98歲，其次為新竹市82.13歲。如以直轄市做比較，台北市居冠，其餘為新北市、台中市、桃園市、台南市及高雄市。

以性別來看，台灣女性平均壽命84.75歲，以台北市86.74歲最高，新竹市85.20歲次之，最低則為台東縣81.54歲；台灣男性平均壽命為77.93歲，台北市81.10歲位居第一，其次為新竹市79.10歲，最低為台東縣72.30歲。

整體來說，隨人口老化，高齡人口增加，粗死亡率（總死亡人數除以該年年中人口總數）隨之遞增，去年為千分之8.55，每千人死亡人數較前年減0.05人；將粗死亡率按世界衛生組織2000年世界標準人口年齡結構，計算標準化死亡率，去年為每10萬人口395.3人，較前年減少15人，去年台灣人平均壽命較前年增加0.50歲（女、男性分別增加0.45歲、0.51歲），已恢復至2019年疫情前水準。

內政部表示，「生命表」主要用於呈現壽命與死亡趨勢，是衡量國家整體福祉、未來人口預測及國家競爭力評比的重要統計。考量部分縣市人口數較少，編算易受各年度死亡率變動影響，致平均壽命異常波動，因此採3年基礎人口資料合併編算；此外，金門縣因受人口遷移影響，平均壽命結果失真，連江縣則因人口數太少，皆未單獨編算。

內政部指出，內政部每年編算簡易生命表，提供政府人口政策、人力規畫、衛生保健等參考及學術研究。民眾可至內政部統計處網站，點選「我國生命表」查詢。

2025年各縣市平均壽命 (製表／劉懿萱)
2025年各縣市平均壽命 (製表／劉懿萱)

精華 FAQ

  • 去年台灣人平均壽命為81.27歲，其中女性為84.75歲、男性為77.93歲。與前年相比，整體平均壽命增加0.50歲，男女也都呈現回升。

  • 全台平均壽命最高的是台北市，達83.98歲；若看性別，女性與男性也都是台北市居冠。平均壽命最低則出現在台東縣，男女皆落後其他地區。

  • 內政部指出，因新冠肺炎疫情趨緩，去年死亡人數連續3年減少，標準化死亡率也較前年下降15人，整體已回到疫情前的2019年水準。

新冠肺炎 疫情 聯合國

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