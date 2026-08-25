故宮南院書法展 康熙被封錯字大王 雍正錯字少 還會「校正回歸」

康熙硃批漢文奏摺錯字不少，其中以「錯別字」為大宗，比方將「以後」寫成「已後」。(圖／故宮提供)

AI摘要 文章摘要整理： 故宮南院錯字書法特展透過唐至清代文獻，呈現皇帝與臣子書寫錯字的差異，康熙錯字較多，雍正則少見且會主動修正。

故宮 南院展出中的「錯字書法特展」，展出唐代至清代出現「錯字」的書法、奏摺。而故宮南院副處長鄭永昌進一步研究發現，康熙是清代皇帝中的「錯字大王」；在位13年批閱了4萬多件奏摺的雍正，錯字不多，甚至要求臣子要幫他「挑錯字」。光從「寫錯字」的角度，便可看見皇帝的真性情與處世態度。

故宮典藏清代文獻奏摺約34萬件，鄭永昌發現官員錯字機率高，康熙硃批漢文奏摺錯字不少，初步整理便發現至少28個用字、漏字錯誤之處，其中以「錯別字」為大宗，比方將「以後」寫成「已已後、將「封疆大臣」寫成「風疆大臣」。

相較之下，雍正的錯字率極少。鄭永昌指出，雍正是位勤勞且自我要求甚高的君主，經他批示的奏摺，其批示的字數經常超過原摺字數。在如此巨量的硃批字數中，錯字竟然相對更少。

而依據規定，臣子必須在覆奏的摺子中，將之前皇帝的硃批諭旨完整載入、一字不漏地「複製貼上」。那麼臣子該不該「重現」聖上的錯漏字呢？鄭永昌發現，臣子多半乖乖地「複製貼上」、將錯就錯，而每個皇帝的回應卻大不相同。

鄭永昌翻查故宮院藏康熙朝硃批奏摺，康熙發現硃批上的錯漏字並修正，只找到一例。而錯字更少的雍正，坦承錯誤並主動修正的例子卻更多。

雍正在江西巡撫裴𢕑度的奏摺上寫道：「朕前一硃諭恐嚇兩字，隨手寫一虎字來，回繳復觀，發一大笑。」發現自己寫錯字，雍正大笑後馬上坦白錯誤、「校正回歸 」，實在是國家領導人的好榜樣。雍正甚至還曾在奏摺中要求雲貴總督鄂爾泰幫他「校對」挑錯字。不過，目前還沒找到臣子敢大膽幫聖上「挑錯字」的奏摺典範。