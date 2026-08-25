在「上學」與「活下去」間拉扯 57%失家兒因生計面臨休學

萱萱分享如何克服自立生活的困境與求職歷程。(圖／中華育幼機構兒童關懷協會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 失家兒在缺乏家庭支持下，得同時工作養活自己與維持學業，常因房租、餐費和工時壓力而休學；政府與民間雖提供補助，仍難完全化解困境。

12年國教上路後，高中職免學費、大專學雜費減免逐步擴大，但對於沒有家庭支持的失家兒而言，不用繳學費不代表有能力把書念完。中華育幼機構兒童關懷協會指出，失家兒必須同時扮演「學生」與「自己的家長」，一邊上課、一邊打工付房租、伙食及交通費，不少孩子因生活壓力休學。

失家兒，是指年滿15歲，結束育幼院、少年家園等機構安置，若原生家庭功能不足回不去，如家暴、遺棄、重大變故，被迫提早進入社會、獨立靠自己生活謀生的弱勢青少年，也被稱「自立少年」。

中華育幼機構兒童關懷協會企劃部主任陳怡妝指出，15歲雖是最低工作年齡，實際成熟度與就業能力很難符合勞動市場需求，才國中畢業就要求自立，本身就是極高門檻。

協會副秘書長丁子芸表示，去年服務360名自立少年，約五成七，近200人曾面臨學業中斷，原因包括租屋、生計及工作、課業壓力交互累積。不少孩子並非不想念書，而是在「上學」與「活下去」之間拉扯。

她舉例，有少年為負擔生活費，每晚打工到10時、11時甚至午夜，隔天仍要正常到校。當班級要求放學後練習校慶表演時，他因必須工作無法參與，久而久之被同儕或老師視為配合度不足。甚至有老師出於善意，建議孩子「先休學，等生活穩定再復學」卻可能成為學生離開校園的最後一根稻草。

丁子芸說，高中午餐費未必納入學雜費減免，一張下周要繳的餐費通知，一般學生只要帶回家給父母，失家兒卻得向社工求助，社工再尋找學校、家長會或民間資源。

快開學了，多數學生開心迎接新學期，但失家兒開學前即陷入焦慮，繳完學費和房租後，還剩多少錢吃飯？如果選擇上課，又還有多少時間可以打工？

教育部表示，安置兒少若居住於兒童之家等機構，機構會基於就學及照顧需求，個別通知學生就讀的學校。個案離開安置機構後的追蹤與自立服務，主要由衛福部及社政單位負責。

衛福部社家署統計，近3年自立少年每年平均為223人，對於無家可返或無法返家少年，地方政府結合民間團體辦理「提升少年自立生活適應協助服務量能計畫」，由專職社工員評估其需求，提供少年租屋房租、押金及生活費補助，陪同及轉介少年求職、就業，以提升少年經濟自足能力。