台藝人五熊證實潑油佛足石 日警移送 昔好友：她有怪異宗教行為

五熊因為在日本國寶佛足石上潑油，遭日本警方逮捕。(圖／摘自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 台藝人五熊被指在日本奈良藥師寺佛足石潑油並遭警方移送，經紀人證實正配合調查；昔日好友與律師則質疑其宗教行為與說詞。

五熊（蔡頤臻，本名：蔡宜臻）日前被爆出疑似破壞日本 奈良藥師寺國寶「佛足石」遭逮，經紀人昨打破沉默，間接承認五熊正在接受日本警方調查，而日媒乾脆直接公布五熊的個資，包括姓名、年齡、職業、長相，確認犯下罪行的就是五熊本人。

日本媒體24日公開五熊被警方移送的畫面，只見她戴著口罩、低頭坐在警車內，在多名警員戒護下被帶走。五熊據報已承認朝「佛足石」潑油的行為，她同時透露，過去也曾在其他地方為了祈禱而潑油。外傳她是基督教友，推測在國寶上潑油恐與信仰有關，但真正的動機為何，仍有待日本警方進一步調查。

曾與五熊交情深厚的歌手好友晨星，在社群平台發文，提及當初五熊夫妻召集大家成立協會，眾人都是真心相處並一起服事。但沒多久五熊聲稱「領受異象」後解散團隊，許多人感到錯愕受傷。晨星並表示，後續五熊夫妻許多「怪異的宗教行為」讓她實在無法理解。

晨星透露，雙方曾因宗教認知產生爭執，對方自稱是「特種部隊」，她則回應「聖經裡的五重執事沒有特種部隊」。對於此次五熊在日本潑油遭逮，晨星在文中直言「真的完全不意外」。晨星表示，她認為基督教傳福音唯一的方法，是用生命感染別人，「不是用自以為屬靈的『先知性行為』去蚍蜉撼樹。」

律師李怡貞提到看新聞，對五熊所稱「對感動的物品灑油」、「也對其他的東西灑過」的理由難以理解，忍不住直呼，「 看起來真的很瘋，有夠瘋，日本人應該覺得她是起笑狀態」。

李怡貞指出，她對宗教注油的理解是在古以色列，這件事有兩種不同的意義，一種是強調王是在民眾要求下即位的，另一種是認為王通過注油而成為神的臣僕，「所以這個瘋女人，可能是想透過注油，表達自己的信仰贏過佛教的象徵意義吧。」

經紀人昨表示因為聯繫不上五熊，都是透過家屬和日本當地律師協助了解，目前掌握的資訊有限，暫時還無法說明相關細節，為尊重調查程序，現階段將不針對事件內容進一步評論，對於五熊引發的相關風波，深感抱歉，也感謝外界的關心和理解。