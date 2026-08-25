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台北指南宮凌霄寶殿焚燬 張曼娟湧回憶：1千多階樓梯很適合說情話

記者游明煌／基隆即時報導
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指南宮除一、二樓木造部分付之一炬，寶殿前兩座石獅子也被大火燒毀。(記者林麗玉／攝...
指南宮除一、二樓木造部分付之一炬，寶殿前兩座石獅子也被大火燒毀。(記者林麗玉／攝影)

台北指南宮凌霄寶殿昨晚火災，整個建物陷入火海，消防隊趕往搶救約3小時撲滅火勢，沒有傷亡，整個凌霄寶殿1、2樓遭燒毀。知名作家張曼娟住附近，在臉書貼文說，「指南宮凌霄寶殿焚燬了」，當她驚起望向山頭，已見不到火光；她說小時候她很愛爬一千多級階梯，指南宮有很多傳說，一千多階樓梯很適合說情話。

張曼娟在臉書說，昨晚8點多陪媽媽看電視，一直聽見遠方救火車呼嘯而過的聲音，在陽台上四處張望，沒什麼異樣。到了深夜，朋友傳訊來：「指南宮大火，還沒來得及去看看，就燒掉了。」

張曼娟表示，當她驚起望向山頭，已見不到火光，不知道是不是風向的關係，

空氣裡滿滿都是焚燒木炭的氣味，她關上窗開空氣清淨機，很怕氣喘犯了。

張曼娟回億，小時候她很愛爬一千多級階梯，到指南宮去玩，不搭公車，也沒有纜車的年代。山上很多蕨類，草木繁茂，自帶陰涼清新的鬆弛感。

她還提及一些指南宮的傳說，都說呂洞賓會拆散情人，想當年她爸媽約會就去指南宮，「一千多階樓梯很適合說情話」。

「如果知道會有這場火，應該再去一次指南宮，所幸童年回憶還在心上。」張曼娟問大家也有關於指南宮的回憶嗎？

張曼娟發文引發不少網友留言回應，有網友說，他有一張40多年前全家去指南宮的泛黃照片，好懷念；還有網友表示，他對指南宮的年幼時回憶是從此超怕長長階梯的景點；還有人也留言，一千多階樓梯真的很適合說情話。

一名網友提及，爸爸過世後，媽媽帶他們姐弟四人去拜拜，那是很遙遠的記憶，他們還有捐瓦片，在瓦片上寫名字；昨晚看新聞，心裡很難過。

指南宮除一、二樓木造部分付之一炬，寶殿前兩座石獅子也被大火燒毀。(記者林麗玉／攝...
指南宮除一、二樓木造部分付之一炬，寶殿前兩座石獅子也被大火燒毀。(記者林麗玉／攝影)

精華 FAQ

  • 火勢在昨晚延燒後，整個凌霄寶殿陷入火海，最後由消防隊撲滅。現場沒有傳出傷亡，但建物的1、2樓已遭燒毀，損失相當嚴重。

  • 消防隊接獲報案後趕往現場搶救，歷經約3小時才成功控制並撲滅火勢。雖然火勢猛烈，但救援及時，沒有造成任何人員傷亡。

  • 張曼娟提到童年時很愛爬1千多級階梯到指南宮，當年還沒有公車與纜車。她也回憶山上草木繁茂、氣氛清涼，並說那條長階梯很適合說情話。

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