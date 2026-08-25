連日豪雨 北高雄淹到腰「近8年最慘」 全台1死4失蹤

台南安南醫院周邊24日淹水嚴重，消防人員以橡皮艇協助病患及家屬進出醫院。（翻攝自南市議員郭信良臉書）

受西南風及低壓帶影響，南台灣連日豪雨不斷，台南、屏東都出現道路水淹過膝，有地方要出動橡皮艇送餐、接駁受困人員，高雄出現多處天坑 ，北高雄沿海行政區多處淹水，水深及腰，居民徹夜清理，直呼「近八年最慘」；台南國定古蹟「台灣府城大東門」側牆不敵豪雨崩塌；屏東萬丹更有堤防潰堤，大水淹進村莊。

本報系聯合報報導，屏東沿海多個鄉鎮連日豪雨，道路、村莊都被豪雨帶來的積水破壞，民眾出門只能涉水而行。「一次又一次堆沙包，一次又一次擔心潰堤」，當地有民眾形容，不只是淹水造成損失，還面臨每逢大雨就害怕家園受災的心理壓力。

中央災害應變中心指出，過去三天南部累積雨量驚人，全台累計594件積淹水災情，主要集中在高雄、台南及屏東。中央災害應變中心統計至昨傍晚6時，全台一人死亡、四人失蹤、155人受傷。高雄、屏東山區至今天下午2時皆達停班課標準。

台南東區、北區、中西區、安平區、安南區等地均淹水，全市50處道路因淹水封閉，安南醫院周邊淹水，車輛無法行走，150名病患及家屬入院，還得靠消防局出動橡皮艇接駁。

高雄梓官區、永安區、彌陀區等沿海低窪社區水深一度及腰，永安區有住戶已墊高地基約50公分，仍難逃水患，直言「從韓國瑜選上市長來，近八年從沒淹過這麼慘」，一樓家具統統泡在水中，昨上午陸續將泡水家具清出屋外，欲哭無淚。

前鎮區廣西路柏油路面前晚突現坑洞，因徹夜豪雨，昨天一早路面又崩塌，形成長三公尺、寬兩公尺、深一公尺天坑，連前往搶救的怪手都一度栽進洞裡，水利局緊急灌漿補救才未擴大。

高雄市前鎮區廣西路24日驚現天坑，水利局出動怪手搶救，也栽進洞裡。（圖／民眾提供）

台南的國定古蹟台灣府城大東門正進行修復工程，側牆疑因連日豪雨崩落，大量土石衝倒鷹架，散落東門路一段上。（記者萬于甄／攝影）