台灣小學生傳色情訊息比例 首度超車國、高中生 網路霸凌也增多

2026iWIN兒少網路安全年會20日下午舉行，執行長黃益豐表示，AI迅速發展，過去在兒少議題上大家關心暴力、色情等，但現在還會涉及思考及情感依賴，仰賴後端應變是來不及的，因此應該要有適齡的防護概念。(記者翁唯真／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 國衛院調查指出，兒少網路霸凌與性相關訊息傳送情形持續升高，且國小生的性訊息比例首度超過國高中；政府與iWIN則呼籲從源頭建立適齡防護。

孩子的學習、娛樂、社交與生活早已與網路密不可分，如何讓數位服務更符合不同年齡兒少的需求，也成為國際兒少網路安全持續關注的重要議題。根據國衛院今年針對10至18歲兒少進行網路行為調查，主要發現網路霸凌受害者及加害者有持續增加，另外，傳送跟性相關訊息的比例，年齡從國小首度超車國高中。

2026iWIN兒少網路安全年會20日下午舉行，執行長黃益豐表示，AI迅速發展，過去在兒少議題上大家關心暴力、色情等，但現在還會涉及思考及情感依賴，仰賴後端應變是來不及的，因此應該要有適齡的防護概念。

黃益豐說，過往的網路兒少機制屬於被動式，仰賴兒少在網路上自行點選年齡及事後通報，甚至需要有家長透過斷網避免小孩接觸相關內容。過去擔心兒少接觸色情、暴力，但現在AI迅速發展，有聲偽、網路霸凌、情感依賴等，這些都在兒少心理上造成風險。

黃益豐說，仰賴後端應變其實已經來不及，因此要思考如何推動防護措施。國際上在澳洲、英國甚至已開始採取年齡驗證或從法律去限制一定年齡使用社交軟體，因此今年主題以「安全設計生態圈│兒少網路適齡服務新方向」，期待平台從源頭適齡的防護，讓兒少環境大幅改善。

黃益豐表示，去年iWIN一整年的民眾申訴案件為2184件、申訴案件及網址數7079筆網址，其中境外占16%、境外84%，成功率境內達90%、境外達88%。而2025年全年申訴態樣有色情、網路霸凌、不當行為、暴力及兒少私密照，其中色情及網路有上升趨勢。而在涉及隱私案件數2025年共有287件，而今年1至6月有439件，主要是肉搜、公審及親人外流私密機訊等。

國衛院群體健康科學研究所研究員級主治醫師林煜軒表示，根據今年針對10至18歲兒少進行網路行為調查，主要發現網路霸凌受害者及加害者有持續增加，另外，傳送跟性相關的訊息（Sexting）比例，年齡從國小首度超車國高中。

林煜軒說，性相關訊息包含截圖、文字、影音，更再細分成三項，傳送自己相關訊息、未經同意傳送他人性相關訊息，如收到後轉傳他人，類似加害者、及受到壓力傳送性相關訊息，如受害者迫於壓力傳出等，分別占比為去年分別為585人、424人、402人；今年分別為342人、252人、246人，以自願性為最高。

林煜軒說，另外實體霸凌仍比網路霸凌高。兒少年齡愈小，可能因相關知識與判斷能力尚未成熟，更容易遭遇霸凌，也可能在缺乏充分認知下傳送性相關內容。

衛福部政務次長呂建德表示，針對兒少網路安全，澳洲先前已制定年齡限制，歐盟多國也在討論。另衛福部今年預告「兒少權法」修法，召開多場公聽會收集各界意見，現已針對各界意見綜整修正草案評估，同時進行人權影響評估等行政作業，最快9月送交行政院，針對「網路安全年齡限制」，將持續徵詢各方意見，初步尚無年齡限制的規畫。