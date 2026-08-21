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台股盤中零股交易新制12月7日上路 上午9點與整股同步開盤

記者黃彥宏／台北21日電
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盤中零股開盤時間自12月7日起由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤...
盤中零股開盤時間自12月7日起由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤，交易投資人得於市場開盤時即參與零股交易。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

證交所修正零股交易辦法，12月7日起盤中零股將與整股同步於9點開盤，並加強試算撮合、暫緩開盤與券商系統測試。

台股盤中零股交易將有重大變革。證交所昨天宣布修正「上市股票零股交易辦法」，未來零股交易時間將全面比照普通交易，委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤，新制將於今年12月7日起實施，小資族可在開盤時便即時參與交易。

新制上路後，盤中零股買賣申報時段提前至上午8時30分開始並持續至下午1時30分收盤，9時起進行第一次撮合，較現行的9時10分提早。為提高市場透明度，在8時30分至9時收單期間，將每隔5秒進行一次試算撮合，即時揭露模擬成交價、成交量以及最佳五檔買賣申報資訊，方便投資人研判開盤走勢。

為避免開盤價格劇烈波動，維護交易秩序，新制特別增訂「暫緩開盤機制」。若在開市前1分鐘內，試算成交價波動超過3.5%，或開市前1分鐘的取消與變更申報量達到總申報量30%以上時，該檔股票的第一次撮合將延緩兩分鐘進行，提供市場冷靜期並防範開盤異常。

證交所為確保新制平穩上線並測試全台券商系統的極限負載，將於9月14日起開放使用者驗收測試（UAT）環境，並訂於11月8日、12月6日舉辦兩次全市場大型會測與壓力測試，要求各證券商務必全員配合調校系統，確保交易與行情傳輸零時差，系統可穩定處理。

鑑於近年零股交易熱度持續升溫，證交所特別要求各證券商必須在電子下單介面上，將「普通交易（整張）」與「盤中零股」進行嚴格且明確的視覺區隔，避免投資人誤送委託；同時要求各券商持續強化從業人員教育與投資人宣導，全力降低交易操作失誤與風險。

精華 FAQ

  • 新制將於今年12月7日起實施，盤中零股委託時間提前至8點30分，第一次撮合也由現行9點10分提前到9點，正式與整股同步開盤。

  • 8點30分到9點的收單期間，系統將每隔5秒試算撮合一次，並即時揭露模擬成交價、成交量與最佳五檔買賣資訊，協助投資人掌握開盤走勢。

  • 若開市前1分鐘內試算成交價波動超過3.5%，或取消與變更申報量達總申報量30%以上，該檔股票第一次撮合將延後2分鐘，以維持交易秩序。

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