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代步爭議 台男花10萬淘寶買陸製「老頭樂」 繳稅難上路

記者黃于凡李宗祐／嘉義21日電
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嘉義市出現俗稱「老頭樂」的中國大陸製封閉式電動三輪車。(圖／讀者提供)
嘉義市出現俗稱「老頭樂」的中國大陸製封閉式電動三輪車。(圖／讀者提供)

AI摘要

文章摘要整理：

嘉義市出現中國製封閉式電動三輪車「老頭樂」，雖依法報關繳稅進口，卻因不符車輛規格與檢驗規定無法領牌上路，車主與民眾也因此掀起代步工具管理爭議。

駕艙機車已可合法上路，嘉義市區出現一輛中國大陸製俗稱「老頭樂」的封閉式車廂電動三輪車，外型有如縮小版汽車，引起議論，還有長者認為可遮風擋雨，比機車方便，也想買來代步。警方指出，此型車未經審核及安全檢驗，規格不符駕艙機車規定，無法上路。

「老頭樂」是大陸低速電動車或老人代步車的俗稱，因價廉、車速不快，多數不需駕照，深受中老年人喜愛，用來短程代步，但也衍生不少交通與安全問題。

這輛車的劉姓車主說，2022年底在淘寶看到這款車，透過商家協助進口，依法報關及繳稅，車價7萬多元，加上運費、報關及稅金共花10萬多元，「如果當時知道不能上路就不會買」。因為僅是「休閒代步車」，時速約25公里，不能與時速80公里的駕艙機車相提並論。

車主說，住家離工作地點約4公里，買車是為上下班代步，為了讓公司停車場柵欄辨識感應，以自己的機車牌照號碼做一面車牌，掛在三輪車並註明「電動三輪車、停車場通行用」。他認為，合法進口課稅，政府卻未提供登記領牌管道，上路恐受罰，盼政府正視新型代步工具的管理。

70多歲張姓婦人說，嘉義市巷弄較適合騎機車，如果機車能遮風擋雨，很吸引人，「老頭樂」價格較親民，比駕艙機車便宜一半，如果能夠合法，也想買來代步。

嘉義市警察局交通隊表示，該車採封閉式車廂、三輪設計，以類似機車把手方式加速，與駕艙機車的方向盤轉向系統不同，且未經審核及安全檢驗、無車牌，不符駕艙機車規定，不能合法上路；該輛三輪車若上路將依法開罰，若偽造車牌，另涉行使偽造特種文書罪。

嘉義區監理所表示，該輛電動三輪車不屬於可依法領牌的汽車、機車或微型電動二輪車，即使可報關進口，也不代表能合法上路，僅能在私人土地行駛。

關務署關務查緝組組長郭寬淵說，目前大陸製小客車整車、底盤，以及機車整車、引擎等屬不准輸入物品，有進口需求者需申請專案輸入，並經貨品主管機關審核，符合專案輸入條件，像少量、特殊需要或國內無產製才可進口。

精華 FAQ

  • 因它外型像縮小版汽車，兼具遮風擋雨與低速代步優勢，吸引部分長者注意；但它未通過審核與安全檢驗，也沒有合法領牌管道，形成實用需求與法規限制的衝突。

  • 車主表示，2022年底透過淘寶下單後進口，車價加上運費、報關與稅金共超過10萬元；但該車不屬可領牌的汽車、機車或微型電動二輪車，因此即使報關繳稅，仍不能合法行駛。

  • 警方指出，該車採封閉式車廂與三輪設計，操作方式也與駕艙機車不同，未經安全檢驗且無車牌，若上路可依法開罰；監理單位則表示，它只能在私人土地行駛，不能合法掛牌上路。

淘寶

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