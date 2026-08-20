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台玻夫人長子驟逝 遺孀發聲「曾想放棄自己」喊：會好好活下去

記者陳穎／即時報導
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徐子翔和譚以欣有過美好的回憶。(Instagram@oliviawawa)
徐子翔和譚以欣有過美好的回憶。(Instagram@oliviawawa)

台玻集團總裁夫人、學學文創創辦人徐莉玲與前夫所生的長子徐子翔，今年春節期間驟然離世，留下結婚僅2年的妻子譚以欣。沉寂一段時間後，譚以欣20日再度透過臉書發文，吐露這段時間面對喪夫之痛的心境，坦言自己曾有幾次覺得「撐不下去」，甚至想過放棄自己，但想到父母、朋友以及留下來的人承受的痛苦，最終仍一次次把自己從黑暗中拉回來，更向亡夫承諾：「我答應你，我會好好走下去。」

徐子翔今年春節期間驟然離世，消息曝光後引發外界關注。譚以欣先前曾為丈夫發文，對外界部分說法提出不同看法。如今事隔多日，她再次公開近況，首先感謝外界這段時間給予的關心、鼓勵與安慰，「真的很溫暖」。

譚以欣坦言，這半年對她而言相當艱難，「有幾次覺得自己真的撐不下去，甚至想過放棄自己。」不過，她想到留下來的人會有多麼痛苦，也想到自己深愛的父母與身邊朋友，因此一次又一次努力走出低潮。

她也逐漸理解，所謂療癒並不是忘記一個人，更不是刻意避開悲傷，「而是擁抱每一個最真實的情緒，學著帶著這份想念繼續生活。」她表示，自己正在慢慢接受，「悲傷並不代表我不能幸福，想念也不代表我不能繼續生活。」

回憶與徐子翔過去相處的點滴，譚以欣仍有許多不捨，但也將這份愛化為繼續生活的力量。她向丈夫喊話：「我答應你，我會好好走下去。我會努力把生命裡的這道光活出來。」

她也希望徐子翔的離開，不只是留下悲傷，而是讓他的生命以及兩人的故事能夠延續出更多意義，「我會帶著你的那一份愛，繼續往前走。」

譚以欣也回憶，徐子翔去年感恩節曾在禱告時說：「謝謝上帝，在這麼艱難的時刻裡，我們還可以有歡笑聲。」對她而言，這段回憶格外珍貴，也讓她相信兩人之間的愛始終存在，「我想，這份愛也陪著他走完了最後一段路。」

走過人生最艱難的階段後，譚以欣也希望未來能把自身經歷化為力量，陪伴甚至照亮另一個人的人生。她最後寫下：「你遇到的每一個人，都正在打一場你一無所知的仗。所以，請保持善良。永遠如此。」將這句話獻給自己，也送給每一個仍努力生活的人。

精華 FAQ

  • 徐子翔是台玻集團總裁夫人徐莉玲與前夫所生的長子，新聞主要報導他在今年春節期間驟然離世，留下結婚僅2年的妻子譚以欣，並引發外界關注。

  • 她坦言這半年非常艱難，曾多次覺得撐不下去，甚至想過放棄自己；但想到父母、朋友與留下來的人會承受痛苦，便一次次把自己從黑暗中拉回來。

  • 她認為療癒不是忘記悲傷，而是擁抱真實情緒、帶著想念繼續生活；她也承諾會好好走下去，並希望把這段經歷化成力量，陪伴與照亮他人。

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