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趙建銘秀離婚協議 林智群：陳幸妤1行為「有點危險」 但不可能判賠1億

記者楊德宜／台北即時報導
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趙建銘昨天深夜返國，未停下接受訪問，也沒有回應記者提問。(記者劉學聖／攝影)
趙建銘昨天深夜返國，未停下接受訪問，也沒有回應記者提問。(記者劉學聖／攝影)

前總統陳水扁的女兒陳幸妤婚變風波持續延燒，她的前夫趙建銘昨(20)天深夜11時30分返國，對媒體出示離婚協議書影本，僅回應「看第8條」。對此，常評論時事的林智群在臉書表示，關鍵字是「若違反致任一方或親屬隱私受侵害」，類似結果犯的概念，就是有洩露、批評、詆毀行為還不夠，還要有侵害產生，才能請求懲罰性違約金。

該張離婚協議書記載，雙方就婚姻期間的個人生活、職業等相關隱私，及協謹期間的細節，均應保守秘密，不得以任何形式對外揭露、批評、詆毀；若違反致任一方或親屬隱私受侵害，該方應賠償懲罰性金額1億元(台幣，下同，約313萬美元)。

對於陳幸妤在趙建銘診所留下的google評論、後來受訪，有沒有導致趙建銘隱私權受侵害？「我覺得有點危險」，林智群表示，特別是google評論，談到一些家庭內部人才會知道的事情，看起來已經成立「有洩露、批評、詆毀行為」要件。

至於有沒有讓趙建銘因此「隱私權」受到損害？林智群表示，還是要看遭疑有染的許姓護理師的事情、醫術的事情算不算個人隱私範圍。不過就算是成立違約，趙建銘提告請求懲罰性違約金，法院還是有酌減權，「不可能判賠1億元的，要靠上法院賺錢，沒那麼容易」。

不過，林智群表示，趙建銘把離婚協議這樣發給媒體，大家本來都不知道有1億元懲罰性違約金，現在都知道了，這樣算不算也是洩露？

網友表示，「更心疼陳幸妤醫生了，再次被勒索的感覺」、「還錢給小孩就好了，硬要搞到敵對3個小孩跟小孩的媽媽」、「講事實也算嗎」、「趙建銘不就洩漏協議洩密賠1億的內容了嗎」、「可能是想警告陳醫師，不要再多說，否則會被求償1億元？」、「保密條款就是只能甲方、乙方知情，如今保密條款幾乎全台灣都知道了，這就不保密了吧」。

趙建銘出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書影本，僅回應「看第8條」。(記者劉學聖／攝影)
趙建銘出示和陳幸妤簽訂的離婚協議書影本，僅回應「看第8條」。(記者劉學聖／攝影)

精華 FAQ

  • 他認為第8條不是只要有洩露、批評或詆毀就能求償，而是還要進一步造成任一方或親屬隱私受侵害，才可能請求懲罰性違約金。

  • 林智群特別點名她在趙建銘診所留下的Google評論，以及後續受訪內容，因涉及家庭內部才知道的事情，可能已碰到條款所指的洩露與批評範圍。

  • 林智群認為機會不高，即便法院認定有違約，也可以依情況酌減金額，因此不太可能直接判賠1億元，未必能照條款金額全額成立。

陳水扁

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