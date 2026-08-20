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2300萬教育基金拒還？ 陳幸妤：趙建銘返國後要處理了

記者袁志豪／台南20日電
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陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心收到這麼多禮物...
陳幸妤說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，這個紀念日也沒有活動，很開心收到這麼多禮物。（記者袁志豪／攝影）

前總統陳水扁女兒陳幸妤自爆與趙建銘離婚，日前更指出存入3個兒子戶頭教育基金專戶共2300萬元台幣（約72萬1960美元），趙多年前要求讓他投資理財，卻遲不歸還兒子們，昨透露趙表示回國就處理孩子2300萬元教育基金的事，以及七夕情人節收到許多支持者的小禮物，她說之前跟趙建銘都沒有在過情人節，很開心收到這麼多禮物。

陳幸妤說明，兒子轉述阿嬤跟他說，爸爸說回台灣之後想要處理教育基金的事，「我覺得這件事就這樣圓滿結束」；另外，對於謝龍介提到，趙建銘跟趙玉柱的官司，阿扁總統都有出大力，陳幸妤表示「我家沒電視，我沒在看政論節目啊！反正每個人有自己的看法。」

謝龍介說趙建銘不應該去怪罪阿扁，陳幸妤指出，「那些我都不在意，反正他有他自己的看法，我都不下評論」。

陳幸妤昨天中午近1時許走出台南市東區的診所，準備返家用餐，現場守候的記者詢問，趙建銘16年的張姓女患者爆料，指趙之所以保持沉默，全因簽了「離婚保密條款」；陳幸妤承認當初的的確有簽，但「我又沒有講到保密條款裡面的什麼東西，趙也不能講吧」。

陳幸妤說，那個女子不是當事人可以講，但「我是本人，我完全不能講，我真的完全不能說，我不能說有簽了什麼，是完全不能講的事情」；至於陳佩琪發文回應她「是賴清德討厭柯文哲，才抓柯文哲去關，沒權勢的人被汙衊，莫名其妙被抓去關」，陳幸妤說反了。

陳幸妤說「我沒有看她貼文耶，我講錯了是不是？沒關係，那我跟她說對不起，我在這裡公開跟她道歉」；至於鏡週刊刊登趙建銘與獄友出遊的照片，陳幸妤說「我不認得誰是誰」。

陳幸妤表示，趙建銘出獄後，是有跟他獄友吃過一次，「但我很不會認人，我對人臉很不會認；就是之前他出來後，我們曾經約他的獄友吃過一次飯，但是我真的很不會認人」；至於3個兒子戶頭教育基金專戶共2300萬元，趙建銘原本遲不歸還，現稱返國後就處理。

記者詢問過去怎麼跟趙建銘過情人節？陳幸妤指出，「沒有啦，我們就一直不能出國啊，情人節我們沒在過啦，過去就沒在過這個紀念日，今天很多人送我禮物，我非常開心收到這麼多禮物，還有人送我月老乖乖，乖乖還有月老版，護理師說她們也要吃，大家搶著要吃。」

對於是否還會想要交男朋友，陳幸妤說「呃，有在想，希望啦、希望，看緣分」，今天會跟兒子出去吃飯過情人節；另外兒子有問她，是不是小時候用光同學的立可白填補課桌椅上的凹洞，陳幸妤笑說「我真的不記得了，我小時候怎麼做這種白癡的事，我真的不記得了，如果有，真的超白癡。」

精華 FAQ

  • 她說這筆存入3名兒子戶頭的教育基金，趙建銘過去曾要求拿去投資理財，但一直未歸還，如今已表示返國後會處理，她認為事情可望圓滿結束。

  • 陳幸妤坦承離婚時確實有簽保密條款，但強調自己不能透露條款內容，也認為趙建銘同樣不能多講，並表示自己是當事人，很多細節完全不能說。

  • 她說過去和趙建銘從沒特別過情人節，這次收到很多支持者禮物很開心；至於是否想交男友，她表示希望有緣分即可，對政論與傳聞則多採不評論。

陳水扁

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