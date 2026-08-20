台測試火箭 反向墜屏東山區嚇壞村民

中科院屏東九鵬基地19日清晨執行火箭測試時，未按照預定軌道飛向外海，卻反向飛往內陸，墜落山區。（圖／民眾提供）

國家中山科學研究院屏東九鵬基地昨天清晨進行火箭 試射，未料升空後沒按照預定軌道飛向外海，卻反向飛往內陸，在空中畫出一條白色雲煙，最後墜落山區，巨大聲響嚇壞牡丹鄉旭海村民，直呼「太可怕了」。九鵬基地預計今天到牡丹鄉公所說明事情經過及處置過程。

中科院表示，九鵬基地昨執行衛星運載火箭測試，也是台灣首次衛星運載火箭測試，飛行過程因初期軌道異常，故依原訂應變計畫啟動自毀機制，控制墜落點在計畫安全管制範圍。無人員或財產傷損，後續將依遙測資訊重新修正相關設計。

運載火箭主要指將人造衛星等酬載，按照預定速度和方向送入太空軌道的火箭載具。中科院所研發的衛星運載火箭，採取多段式固態火箭推進載具，並具備多衛星發射相關技術。外界曾關切，運載火箭技術也可應用於地對地飛彈的發展，因此讓此次的事件格外引起矚目。

昨天清晨6時許，旭海村民眾看到測試的火箭發射升空後，未像往常一樣往海洋方向飛，而是反向飛向山區，墜落後發出巨響，濃煙瀰漫整個山頭。村民心有餘悸地說，墜落地點距離聚落相當近，如果再偏一點，可能就直接掉進村莊了。

目擊村民說，火箭掉下來沒有直直的，好像在旋轉，一直轉圓圈；掉落後整個山頭都冒著白煙，所幸未引發大火，若掉到村內就糟了。也有村民聽到轟轟的爆炸聲響被嚇醒了，連忙從家裡跑出來，直呼「太恐怖了」。

牡丹鄉長潘壯志指事後九鵬基地有打電話給他，說墜落地點在基地內，並未落在民間土地，無人受傷也未引發大火。基地今天會到鄉公所說明事情經過及處置過程。他說，意外造成旭海村民很大驚慌，中科院應盡速查明原因並向民眾說明。

依中科院演訓場域通報單，演訓原列昨起至21日，但據了解，實際演訓只有昨天，演訓目的為火砲試射與UAS偵照，地點在九鵬地區，主要對海、對空的實彈射擊。針對試射異常細節，院方表示無進一步說明。

中科院九鵬基地火箭試射發生軌道偏離墜落山區意外，雖未釀傷亡，仍嚇壞村民。基地所在的旭海村長潘勳鶴說，歷年來九鵬基地演習都有些狀況。牡丹鄉民代表會則發聲明表示，基地進行的火箭測試出現重大安全事故，凸顯軍方安全防護與風險評估存在重大漏洞，若未能給出合理交代與安全承諾，將進行抗爭，誓死捍衛家園。

「歷年基地演習都會有些狀況，村民的反應都很大。」潘勳鶴說，他也要求中科院發生事情後，第一時間一定要通報並說明，有狀況就要馬上通知，避免以訛傳訛，讓村民自己猜，只會添亂。

牡丹鄉民代表會發出聲明，誓死捍衛家園安全。鄉代會指出，國防安全絕不能建立在犧牲牡丹鄉親生命財產的恐懼上，九鵬基地進行的火箭測試出現重大安全事故，凸顯出軍方安全防護與風險評估存在重大漏洞。

鄉代會要求中科院立即查明真相、公開說明；全面暫停測試、徹底檢討；建立即時通報、保障知情權；同時表達最深切的不滿與嚴厲譴責，若軍方與相關單位未能給予牡丹鄉民合理的交代與安全承諾，將採取最激烈的抗爭行動，誓死捍衛鄉親生命財產安全。