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新聞評論／鍘美案未演先轟動 這才是李遠該保存的台灣文化

聯合新聞網「重磅快評」
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陳幸妤婚變引發新聞效應，有網友提議邀請傳統戲曲團在台南封路演出「鍘美案」，劇碼也...
陳幸妤婚變引發新聞效應，有網友提議邀請傳統戲曲團在台南封路演出「鍘美案」，劇碼也有熱烈討論。圖為「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」劇照，主辦單位表示無政治立場。（取自孫凱琳臉書）

陳幸妤婚變引發一連串新聞效應，其中一個有趣的發展是，有網友提議邀請傳統戲曲團在台南封路演出「鍘美案」，不是說說而已，還真的有人付諸實現，開始募款、詢價、洽談劇團，甚至打算多團連演的「台南鍘美藝術節」。無論最後會不會成真，但已經未演先轟動。

截至目前，根據籌辦方公布的暫定節目表，出現包括「包公斬駙馬」、「負心漢」、「陳世美反奸」等劇碼。籌辦方表示仍在陸續簽約、付款，實際場地與相關申請尚未完全確定。

在新聞熱潮下，原本不一定接觸傳統戲曲的人，開始詢問：哪個戲班要演？在哪裡演？什麼時候演？令人好奇的是，為什麼到了2026年，這些古老的婚姻倫理戲碼，在新的社會事件發生時，仍是現代人會優先想起的故事？

答案很簡單，一個好的傳統故事之所以能夠跨越時代，正是因為每一代人都能從戲裡看見自己或周遭人的處境。即使科技日新月新、娛樂方式多元、婚姻制度變遷，但人們仍然同樣要面對感情、承諾、責任、權力與公平，這些皆是千古不變。

傳統戲曲流傳無數世代，從來不只是因為它提供娛樂，也因為它透過故事討論人在感情、責任、權力與公道之間應該如何選擇。這就是傳統戲曲所謂教化人心、借古喻今的社會功能。在現在社會裡，離婚已經不是背離傳統的事情，而是個人的選擇自由。現代社會認可，但是不論是結束婚姻還是結束感情，起碼要好聚好散，該交代的要交代，該償還的要償還，這些都是做人的基本道理。

如此即可理解古老的「鍘美案」有其現代意義。它告訴我們：一個人即使取得財富、身分與權勢，也不能凌駕公道或逃避責任。我們今天觀賞這個戲劇，看懂的是這個價值，而不是古代處罰人的殘酷方式。

這次從「鍘美案」延伸出的演出熱潮，對傳統戲曲有另一層意義。台灣並非沒有投入資源保存歌仔戲，政府長期提供傳統戲曲補助，大型劇團也能透過售票、政府資源與企業贊助製作新戲。真正生存比較辛苦的是大量依靠廟會、外台與地方演出的戲班。因其演出市場與收入未必穩定，無法吸引年輕人投入。傳統戲曲真正面臨的問題，不是下一代不喜歡傳統戲曲或者是不願意學，而是這個市場能不能提供足夠的觀眾與收入，讓願意投入的人可以靠這門藝術生活。

這次搭上新聞熱潮，一開始有人可能只是因看熱鬧而來，但若能在坐到戲台前仔細觀察，注意演員的唱腔、身段，欣賞戲劇之美，只要其中有一部分人可因此認識劇團，這波流量就不會只是一次性的注意力，而有機會轉化成真正的觀眾群留存下來。

文化部長李遠口口聲聲要保留台灣文化，但與其補貼什麼含有「玻璃睪丸」等爭議內容的歌曲，不如就從推廣這些符合普世價值，更反映台灣人良善本性，真正的台灣文化開始吧。

精華 FAQ

  • 因為陳幸妤婚變話題帶動網路關注，連帶讓「鍘美案」被重新想起，民眾開始詢問戲班、場地與時間，甚至出現募款與籌辦藝術節，形成話題熱潮。

  • 因為它不只提供娛樂，也透過故事討論感情、承諾、權力與公道。即使時代改變，人們仍要面對責任與倫理，因此古老劇碼仍能映照現代處境。

  • 作者認為關鍵不只是政府補助，而是要讓外台、廟會戲班有穩定觀眾與收入，讓願意投入的人能靠這門藝術生活，文化保存才不會只停留在表面。

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